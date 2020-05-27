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talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula
TOKİ Van Tuşba 2+1 ve 3+1 kura çekimi gerçekleştiriliyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ'nin Van ili Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı mahallesine yapılacak toplam 300 adet konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merakla bekliyor. Bugün saat 14.00'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak kazanan adayların isim listesi araştırılıyor. Peki, TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.05.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 14:43
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