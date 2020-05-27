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Haberler Galeri talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula

talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula

TOKİ Van Tuşba 2+1 ve 3+1 kura çekimi gerçekleştiriliyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ'nin Van ili Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı mahallesine yapılacak toplam 300 adet konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merakla bekliyor. Bugün saat 14.00'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak kazanan adayların isim listesi araştırılıyor. Peki, TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.05.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 14:43
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talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula

TOKİ Van 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? TOKİ'nin Van Tuşba ilçesinde yapacağı 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekimi 27 Mayıs saat 14.00'de başladı. Kura heyecanı yaşayan Vanlılar sonuçları heyecanla araştırıyorlar. Kura çekiminin ardından hak kazanan adayların yer aldığı isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Van kura sonuçlarına ahaber.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Van Tuşba 2+1 ve 3+1 isim isim kura sonuçları ile ilgili detaylar...

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talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula

VAN TUŞBA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula

VAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NAZIL İZLENİR?

Kura çekilişleri, TOKİ'nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, YouTube) üzerinden canlı takip edilebilecek. Aşağıdaki linklere tıklayarak canlı yayın sayfasına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (FACEBOOK)

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (TWİTTER)

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (YOUTUBE)

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talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

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talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.