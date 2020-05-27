talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula

TOKİ Van 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? TOKİ'nin Van Tuşba ilçesinde yapacağı 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekimi 27 Mayıs saat 14.00'de başladı. Kura heyecanı yaşayan Vanlılar sonuçları heyecanla araştırıyorlar. Kura çekiminin ardından hak kazanan adayların yer aldığı isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Van kura sonuçlarına ahaber.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Van Tuşba 2+1 ve 3+1 isim isim kura sonuçları ile ilgili detaylar...