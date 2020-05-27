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Ankara-Sivas YHT ile iki şehir arası 2 saate düşecek! Açılış tarihi belli oldu | Video

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Giriş: 27.05.2020 14:45
Güncelleme:27.05.2020 14:53
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda (YHT) sona yaklaşıldı. Proje tamamlandığında iki şehir arasındaki ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Detayları a haber muhabiri Murat Onur'dan aktardı. Öte taraftan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve tren seferlerinin başlayacağını bildirdi. Vali Ayhan, "İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak. Eşmebaşı Tüneli'nde arkadaşlarımız büyük bir hikaye yazıyor. Tarihe bir not düşülmüş olacak, müthiş bir emek var burada" dedi. Dev proje tamamlandığında iki şehir arasındaki ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas YHT Hattı Eşmebaşı Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ayhan, Ankara- Sivas YHT inşaatının en önemli çalışma noktalarından birisinin Esmebaşı Tüneli olduğunu söyledi.

Bu bölgenin Sivas ile Yerköy arasında altyapısı bitmeyen tek nokta olduğunu belirten Ayhan, "3 Mart'ta 100 metrelik bir alanda göçük yaşanması nedeniyle burada farklı çalışma tekniği geliştirildi ve bugünkü adımlar atıldı. Hem bu çalışmaları yerinde incelemek hem de bayram günü dahil çalışan arkadaşlarımızı alkışlamak için buraya geldik." dedi.

Hummalı bir çalışma yapıldığını ve tünelin 1422 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Ayhan, "Burası yeni bir teknik çalışmayla üst taraftan yaklaşık 2 bin farklı noktadan delinip çimento enjekte edilerek güçlendiriliyor. Haziran ayı ortasında bu güçlendirme bittikten sonra Yozgat-Yerköy arası tamamen bitmiş olacak." diye konuştu.

"BU SENE HIZLI TREN SEFERLERE BAŞLAYACAK"

Hatta olağanüstü bir teknik çalışma yapıldığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu sene bilet kesilmesi için bayram dahil çalışan arkadaşlarımızı hem kalben hem de yürekten alkışlayarak takdir ettik. Bu, Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi. Cumhurbaşkanımızın özel ve hassas takibiyle Ulaştırma Bakanımızın sürekli sahada olmasıyla, TCDD Genel Müdürümüzün her gün adeta bu bölgede hassasiyetiyle, yetkili firmalar herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun, koronavirüs ile mücadelede 3 aylık bir zaman diliminde bir yavaşlama olsa dahi heyecandan, motivasyondan bir çalışmada hiçbir irade eksilmesi asla olmadı. İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak. Esmebaşı Tüneli'nde arkadaşlarımız büyük bir hikaye yazıyor. Tarihe bir not düşülmüş olacak, müthiş bir emek var burada. Kırıkkale'de T15 Tüneli ve T8 Tüneli'nde buna benzer çalışmalar var. Sivaslılar müsterih olsunlar, inşallah bu sene hızlı tren seferlere başlayacak."

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