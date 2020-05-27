TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

Şanlıurfa Karaköprü Maşuk TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk mahallesine yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kurası bugün saat 10.00'da gerçekleştirildi. TOKİ konutları için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor. TOKİ Şanlıurfa Karaköprü Maşuk 2+1 ve 3+1 kura sonuçları ile ilgili detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Şanlıurfa Karaköprü Maşuk 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...