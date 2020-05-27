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Haberler Galeri TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

Şanlıurfa Karaköprü Maşuk TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk mahallesine yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kurası bugün saat 10.00'da gerçekleştirildi. TOKİ konutları için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor. TOKİ Şanlıurfa Karaköprü Maşuk 2+1 ve 3+1 kura sonuçları ile ilgili detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Şanlıurfa Karaköprü Maşuk 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:22
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TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ Şanlıurfa Karaköprü Maşuk 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Şanlıurfa Karaköprü ilçesine yapılacak 420 adet 2+1 konut ve 180 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Koronavirüs nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edilebileceği duyurulmuştu. Kura sonuçlar ile ilgili detayları sayfamızda derledik. İşte 2020 TOKİ Şanlıurfa 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...

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TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

ŞANLIURFA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte açıklanan isim listesinden bazıları:

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TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
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TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
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TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama