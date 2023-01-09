HaberlerGaleriALTINDA yükseliş sürecek mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isim A Haber'de rakam ve tarih verdi: Yeni rekor seviyeler...
ALTINDA yükseliş sürecek mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isim A Haber'de rakam ve tarih verdi: Yeni rekor seviyeler...
Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Peki yeni haftada fiyatlardaki yükseliş devam edecek mi? Piyasadaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Altın Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.