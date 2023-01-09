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ALTINDA yükseliş sürecek mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isim A Haber'de rakam ve tarih verdi: Yeni rekor seviyeler...

Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Peki yeni haftada fiyatlardaki yükseliş devam edecek mi? Piyasadaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Altın Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:33
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ALTINDA yükseliş sürecek mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Yeni rekor seviyeler...

Son günlerde altın piyasaları hareketli. Yatırımcılar altının seyrinin ne yönde olacağını merak ediyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTINDA yükseliş sürecek mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Yeni rekor seviyeler...

Peki yeni haftada fiyatlardaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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ALTINDA yükseliş sürecek mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Yeni rekor seviyeler...

Şu an 1.150 lira seviyesinde. Yükseliş devam ediyor daha da devam edecek gibi.

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ALTINDA yükseliş sürecek mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Yeni rekor seviyeler...

"GERİ ÇEKİLMELER BEKLENEBİLİR"

Yarın Amerika Merkez Bankası Başkanının bir konuşması olacak.

Eğer şahin bir konuşma yani beklenilen bir konuşma gelirse altın fiyatlarında düzeltme seviyesinde bir geri çekilmeler beklenebilir.

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ALTINDA yükseliş sürecek mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isim A Haber’de rakam ve tarih verdi: Yeni rekor seviyeler...

"YENİ REKOR SEVİYELER..."

Ama Perşembe günü ABD'nin enflasyon verileri açıklanacak düşmesi bekleniyor. Olumlu bir veri açıklanırsa da Perşembe gününden itibaren gram altında yeni seviyeler yeni rekor seviyeler beklenebilir.