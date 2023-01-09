09 Ocak 2023, Pazartesi
Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...
2023 yılı asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına gelen zamla birlikte ev işlerinde çalışanların sigorta primleri de yükseldi. Bakıcı, temizlik gibi çeşitli ev işlerinde çalışanlar için emeklilik yolu açık durumda. Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Peki, Kolay sigorta nasıl yapılıyor? Primler neye göre belirleniyor? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 09.01.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 15:54
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