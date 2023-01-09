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Haberler Galeri Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...

Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...

2023 yılı asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına gelen zamla birlikte ev işlerinde çalışanların sigorta primleri de yükseldi. Bakıcı, temizlik gibi çeşitli ev işlerinde çalışanlar için emeklilik yolu açık durumda. Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Peki, Kolay sigorta nasıl yapılıyor? Primler neye göre belirleniyor? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 15:54
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Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...

Son zamanlarda ev işlerinde kısmi süreli temizlik, çocuk bakımı gibi işlerde yardımcı elemanlar çalıştırılıyor. Ev işlerinde çalışanlarda kolay emeklilik yolunu araştırıyor. Söz konusu işlerde çalışanların sigorta primleri, 2023 yılı yeni asgari ücretle birlikte yükselmiş oldu. Prim tutarları çalışma süresine göre değişirken, isteyen çalışanlar primlerini tamamlayabilecek. İşte, evden çalışanlar için emekli olmanın yolları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...

Takvim.com.tr'nin haberine göre; Ev hizmetlerinde çalışanların, en az 1 gün de 10 gün de çalışsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada en belirleyici 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.

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Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...

PRİMLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Evinde 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişileri çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri yeterli oluyor.

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Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...

Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Evde 10 gün ve üzerinde süreyle çalışanlar için ise çalıştıran kişi tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda.

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Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...

AYDA 10 GÜN VE ÜZERİ SİGORTALI ÇALIŞTIRILANLAR NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 1.251 lira (333,60 x 10 x % 37,5), 30 gün çalıştıranlar da 3.753 lira (333,60 x 30 x % 37,5) prim ödeyecek. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim uygulanıyor