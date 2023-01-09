Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...

Takvim.com.tr'nin haberine göre; Ev hizmetlerinde çalışanların, en az 1 gün de 10 gün de çalışsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada en belirleyici 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.