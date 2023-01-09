EYT’li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...

SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanların dört gözle beklediği düzenlemenin kısa süre içerisinde yasalaşması bekleniyor. Düzenleme ile kıdem tazminatı ve maaş hesaplamaları yapılacak. Maaşlara yapılan zam ile tazminatta yükselmiş olacak. Prim ve yıl şartında eksik kalanlar ise tamamlama yollarını merak ediyor. 3600 ve 5000 prim günü için detaylar merak ediliyor. İşte, EYT'li ve kapsam dışında kalanlar için yeni yol haritası!