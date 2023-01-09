HaberlerGaleriEYT'li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...
EYT'li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...
EYT düzenlemesi sonrasında detaylar netleşti. Kapsam içinde yer alan milyonlarca vatandaş düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğini merak ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, düzenlemenin yasalaşması ile birlikte başvurularını yapabilecek. Kıdem tazminatı için gelen açıklama sonrasında hesaplamalar hız kazandı. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların tazminatları son maaşları üzerinden hesaplanarak ödenecek. Diğer yandan kapsam dışında kalanlar için de yol haritası bulunuyor. İşte, EYT için son gelişmeler ve emeklilik tarihi!