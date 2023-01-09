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Haberler Galeri EYT'li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...

EYT'li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...

EYT düzenlemesi sonrasında detaylar netleşti. Kapsam içinde yer alan milyonlarca vatandaş düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğini merak ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, düzenlemenin yasalaşması ile birlikte başvurularını yapabilecek. Kıdem tazminatı için gelen açıklama sonrasında hesaplamalar hız kazandı. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların tazminatları son maaşları üzerinden hesaplanarak ödenecek. Diğer yandan kapsam dışında kalanlar için de yol haritası bulunuyor. İşte, EYT için son gelişmeler ve emeklilik tarihi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:52
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EYT’li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...

SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanların dört gözle beklediği düzenlemenin kısa süre içerisinde yasalaşması bekleniyor. Düzenleme ile kıdem tazminatı ve maaş hesaplamaları yapılacak. Maaşlara yapılan zam ile tazminatta yükselmiş olacak. Prim ve yıl şartında eksik kalanlar ise tamamlama yollarını merak ediyor. 3600 ve 5000 prim günü için detaylar merak ediliyor. İşte, EYT'li ve kapsam dışında kalanlar için yeni yol haritası!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...

EYT MECLİS'E SUNULACAK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin yasa teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 2 milyon 250 bin kişiye emekli aylığı bağlanacak. Prim ve süre açısından eksiği olanlar da tamamlayarak sisteme dahil olacak.

Başvuru öncesi, hatalı işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin tamamlanması, yanlış meslek kodların kontrol edilmesi önem taşıyor.

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EYT’li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...

Çalışılan yıllar, çalışma süreleri emekli aylığı üzerinde etkili olacak.

Kırkın üzerinde iş kolunda geçerli olan yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı), her bir çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları da erken emeklilik kapısı açıyor.

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EYT’li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...

Yıpranma hakkı olan bir meslek sınıflandırmasındaki meslek kodunun doğru girilmesi gerekiyor. Yasa gereği tehlikeli ve ağır işte çalışanlara yıpranma hakkı veriliyor.

Ağır bir meslekte çalışanların yıpranma payı ile erken emeklilikleri mümkün olabiliyor. EYT konusunda merak edilen bazı kritik soruların yanıtları şöyle:

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EYT’li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ SİGORTA GİRİŞİNİ ÖNE ÇEKME, EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRMADA BİR ETKİSİ OLUR MU?

Yıpranma payı fiili hizmetten sayılıyor. Bu kapsamda olan mesleklerde her yıla 90 gün ek fiili hizmet artışı eklenmesi durumunda bir yıl çalışan 15 ay çalışmış kabul ediliyor.

Normalde emeklilikte esas olan 360 gün sayısına fiili hizmet artışıyla birlikte her yıl 60-180 gün arasında farklı oranlarda prim sayısı ekleniyor.