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Haberler Galeri Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 29.238 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!

Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 29.238 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!

Emeklilikte hak kaybını önlemek adına çeşitli stratejiler gündemde. Ne zaman emekli olunacağı ve bu süreçte alınacak önlemler, birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı, A Haber canlı yayınında emeklilik sürecine dair önemli bilgiler sunarak, hak kaybının önüne geçmek için izlenmesi gereken yolları detaylandırdı. Kumdakçı, 2024'te emekli olmanın daha avantajlı olabileceğine dikkat çekti. Kumdakçı'nın açıklamaları, emeklilik planlaması yapanlar için yol gösterici nitelikte...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:55
Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 29.238 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!

Günümüzde emeklilik müracaatı yapmayı düşünen pek çok kişi, hangi yıl başvuru yapmanın daha avantajlı olduğunu merak ediyor. 2024 yılı içinde başvuruda bulunup bulunmama kararı, enflasyon oranlarına ve ekonomik verilere bağlı olarak büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı, A Haber canlı yayınında emeklilik müracaatı için 2024 ve 2025 yıllarını karşılaştırdı. İşte detayları...

Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 27.680 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!

Enflasyonun Etkisi: 2024 mü 2025 mi?

2024 yılına ait başvurular, 2023 yılındaki kesinleşmiş enflasyon verileri üzerinden değerlendirileceğini aktaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı detayları şu şekilde aktardı:

2023 yılında enflasyon %64.77, büyüme hızı ise %4.5 olarak açıklanmıştır. Bu verilere göre, emeklilik başvurusu yapacak kişiler için güncelleme katsayısı %66.12 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, 2024 yılında müracaat eden bir emeklinin maaşı, bu güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanacaktır.

Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 27.680 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!

Öte yandan, 2025 yılında yapılacak başvurularda, 2024 yılı için beklenen enflasyon oranları ve ekonomik büyüme dikkate alınacaktır. Merkez Bankası'nın enflasyon anketlerine göre 2024'te enflasyonun %38 ile %42 arasında olacağı öngörülmektedir. Bu durum, 2025 için güncelleme katsayısını %44.95 civarına çekecektir. Bu da, 2024 yılına göre yaklaşık %30-36 arasında bir kayıp anlamına geliyor.

Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 27.680 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!

Kıdem Tazminatı Farkları

Müracaat tarihi kadar kıdem tazminatında yaşanacak değişiklikler de önemli bir faktör. 2024 ve 2025 yılları arasında kıdem tazminatında artış bekleniyor. Bu artış, müracaat eden kişinin emekli maaşıyla birlikte değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, bir kişi hangi tarihte başvuru yaparsa yapsın, kıdem tazminatındaki artış ve emekli maaşındaki olası düşüş arasında bir denge kurarak karar vermelidir.

Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 27.680 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!

Örnek Hesaplamalar

Bağ-Kur'dan emekli olacak bir kişi için basit bir hesaplama yapıldığında, enflasyon %38 ve büyüme hızı %4 olarak belirlendiğinde:

2024'te Maaş: 26.889 TL

2025'te Maaş: 19.723 TL

Bu durumda arada %36'lık bir fark oluşmaktadır.

Enflasyon %42 olduğunda ise:

2024'te Maaş: 27.680 TL

2025'te Maaş: 20.849 TL

Bu senaryoda da %32'lik bir fark söz konusudur.

Eğer enflasyon %50 olursa,

2024 yılı için maaş: 29.238 TL,

2025 yılı için ise: 23.193 TL olacaktır.

Burada da %26'lık bir fark ortaya çıkıyor.