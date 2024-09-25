Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 29.238 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!

Örnek Hesaplamalar

Bağ-Kur'dan emekli olacak bir kişi için basit bir hesaplama yapıldığında, enflasyon %38 ve büyüme hızı %4 olarak belirlendiğinde:

2024'te Maaş: 26.889 TL

2025'te Maaş: 19.723 TL

Bu durumda arada %36'lık bir fark oluşmaktadır.

Enflasyon %42 olduğunda ise:

2024'te Maaş: 27.680 TL

2025'te Maaş: 20.849 TL

Bu senaryoda da %32'lik bir fark söz konusudur.

Eğer enflasyon %50 olursa,

2024 yılı için maaş: 29.238 TL,

2025 yılı için ise: 23.193 TL olacaktır.

Burada da %26'lık bir fark ortaya çıkıyor.