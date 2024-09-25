Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 29.238 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!

25 Eylül 2024, Çarşamba
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Emeklilikte hak kaybını önlemek adına çeşitli stratejiler gündemde. Ne zaman emekli olunacağı ve bu süreçte alınacak önlemler, birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı, A Haber canlı yayınında emeklilik sürecine dair önemli bilgiler sunarak, hak kaybının önüne geçmek için izlenmesi gereken yolları detaylandırdı. Kumdakçı, 2024'te emekli olmanın daha avantajlı olabileceğine dikkat çekti. Kumdakçı'nın açıklamaları, emeklilik planlaması yapanlar için yol gösterici nitelikte...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:55