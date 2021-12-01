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Altında kısa ve orta vadeli beklentiler ne? Gram altın ne kadar olacak? Çeyrek altın kaç para?

Dünya genelinde tedarik zincirinin kırılması ekonomik dalgalanmaların yaşanmasına sebep oluyor. Bu da hem emtia fiyatlarına hem de altın fiyatlarına etki ediyor. FED'in faiz politikası ons altını baskı altında tutarken enflasyonun artış yönü altının yükselmesine sebep oluyor. Peki ons altının fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı artacak mı? Altında kısa ve orta vadeli beklentiler ne? Akıllardaki soruların cevaplarını A Para yayınına katılan uzman isim Emre Çayır cevap verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:18
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Altında kısa ve orta vadeli beklentiler ne? Gram altın ne kadar olacak? Çeyrek altın kaç para?

Emre Çayır'ın altın ile ilgili canlı yayında öne çıkan ifadeleri:

"Ons altında dalgalı bir seyir var. Dünya genelinde ekonomilerde yaşanan belirsizlik nedeniyle enflasyondan kaynaklı bir durum söz konusu.

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Altında kısa ve orta vadeli beklentiler ne? Gram altın ne kadar olacak? Çeyrek altın kaç para?

Enflasyonun arttığı dönemlerde altının yükseldiği görüyoruz ama FED'in faiz artırımlarına başlayabileceği beklentisi ons altını ve emtiaları baskı altında tutmaya devam ediyor.

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Altında kısa ve orta vadeli beklentiler ne? Gram altın ne kadar olacak? Çeyrek altın kaç para?

FED'in faiz artırması için istihdam piyasasının eskisinden iyi olması gerekiyor.

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Altında kısa ve orta vadeli beklentiler ne? Gram altın ne kadar olacak? Çeyrek altın kaç para?

Şu anda pandemiye göre 4 milyon kişilik bir açık var.

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Altında kısa ve orta vadeli beklentiler ne? Gram altın ne kadar olacak? Çeyrek altın kaç para?

Eğer bu hafta açıklanacak rakam 1 milyon yakınlarında gelirse piyasa bunu olumlu karşılayabilir.

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