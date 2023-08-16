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Haberler Galeri Bağkur'lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...

Bağkur'lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...

2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan bireylere yönelik planlanan yeni erken emeklilik imkanı, emeklilik süreçlerini daha erken ve uygun koşullarda tamamlamak isteyenler için umut vadeden bir adım olarak ön plana çıkıyor. Bu yeni sistemin detayları, gelecekteki emeklilik yıllarını şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 09:49
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Bağkur’lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...

2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan bireylere yönelik planlanan yeni erken emeklilik imkanı, emeklilik süreçlerini daha erken ve uygun koşullarda tamamlamak isteyenler için umut vadeden bir adım olarak ön plana çıkıyor. Bu yeni sistemin detayları, gelecekteki emeklilik yıllarını şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağkur’lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...

BAĞ-KUR VE SGK PRİMLERİ EŞİTLENİYOR

Bağ-Kur kapsamında bulunan 1 milyon esnafın erken emekliliğine kapı aralayacak düzenlemede küçük esnafın 9000 gün yerine 7.200 gün'den emekli olması sağlanacak.

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Bağkur’lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...

Böylece küçük esnaf 5 yıl önce emekli olma şansını elde edecek.

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Bağkur’lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...

Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

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Bağkur’lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...

8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır.