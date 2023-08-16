16 Ağustos 2023, Çarşamba
Bağkur'lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...
2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan bireylere yönelik planlanan yeni erken emeklilik imkanı, emeklilik süreçlerini daha erken ve uygun koşullarda tamamlamak isteyenler için umut vadeden bir adım olarak ön plana çıkıyor. Bu yeni sistemin detayları, gelecekteki emeklilik yıllarını şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 16.08.2023 09:49
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