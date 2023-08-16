Tarım Kredi Market katalog fiyatları 2023 | İndirimli ürünler sil baştan değişecek! Pirzola 88.90, Taze kaşar 159,90, zeytin 54.90 TL...

Tarım Kredi Marketleri 1-20 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin listesini açıkladı. Müşteriler, bu hafta boyunca geniş bir ürün yelpazesinde cazip fırsatlarla karşılaşacaklar. Temizlik ürünleri ile başlayarak, şampuan, kahvaltılık malzemeler, şarküteri ürünleri ve içecek çeşitleri gibi çeşitli kategorilerdeki ürünlerdeki avantajlı indirimler, alışveriş yaparken bütçeyi rahatlatmayı amaçlıyor. İşte Tarım Kredi Market ağustos ayı indirimli ürün kataloğu...