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Haberler Galeri Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın alıp satmak isteyenlere hesap kitap yaptıran gelişmelerin ardından altın yorumları sık sık sorgulanıyor. Altında geçtiğimiz hafta rekorlar kıran artış dikkat çekmişti. Döviz kurlarındaki büyük artışın yanı sıra altın da dur durak bilmeden yükselmiş ve rekorlarını tazelemişti. 780 TL civarına kadar yükselen gram altının grafiği dikkat çekiyor. Peki; önümüzdeki kısa vadeli süreçte altın fiyatları ne olacak? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 28.11.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 09:15
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Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altında rekorlar tazelenirken, kısa vadede altının hangi yöne gideceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilen altın, rekor üstüne rekor kırmıştı. Gram altının 780 TL seviyesine kadar yükselmesi dikkat çekmişti. Yatırım için altın fiyatları dakika dakika takip ediliyor. Heyecan yaratan altın yorumları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki; gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları 28 Kasım sabahı güne şu şekilde başladı:

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 712,56

Gram altın satış: 712,88

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Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 1.116,00

Çeyrek altın satış: 1.171,00

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Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 2.233,00

Yarım altın satış: 2.342,00

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Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

Tam altın alış: 4.497,47

Tam altın satış: 4.702,94