HaberlerGaleriAltın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın alıp satmak isteyenlere hesap kitap yaptıran gelişmelerin ardından altın yorumları sık sık sorgulanıyor. Altında geçtiğimiz hafta rekorlar kıran artış dikkat çekmişti. Döviz kurlarındaki büyük artışın yanı sıra altın da dur durak bilmeden yükselmiş ve rekorlarını tazelemişti. 780 TL civarına kadar yükselen gram altının grafiği dikkat çekiyor. Peki; önümüzdeki kısa vadeli süreçte altın fiyatları ne olacak? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 28.11.2021 09:15Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 09:15