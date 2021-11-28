Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altında rekorlar tazelenirken, kısa vadede altının hangi yöne gideceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilen altın, rekor üstüne rekor kırmıştı. Gram altının 780 TL seviyesine kadar yükselmesi dikkat çekmişti. Yatırım için altın fiyatları dakika dakika takip ediliyor. Heyecan yaratan altın yorumları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki; gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?