Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!

Yüzde 30 formülüne göre çalışanların kazancı 2,998 TL artacak! Her yıl asgari ücrete yapılan zamla birlikte, hem çalışma hayatındaki kişilerin hem de sosyal destek alan milyonların kazancı artıyor. Birçok ücreti de doğrudan etkileyecek asgari ücrette zam oranının ne kadar olacağı şimdiden merak ediliyor. Asgari ücrette yüzde 30 zam miktarı gün geçtikçe öne çıkıyor. Bu zamma göre; işçilerin kıdem tazminatı tavanı 2,998 TL yükselecek ve 11 bin TL olacak.