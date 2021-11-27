HaberlerGaleriYüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!
Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için görüşmelere sayılı günler kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile asgari ücret belirlenecek. Belirlenecek bu ücret aynı zamanda çalışanların alacağı diğer yan hakları da etkileyecek. Asgari ücret zammıyla çalışanın brüt ücreti artacak. Yüzde 30 formülüne göre kıdem tazminatı tavanında 2,998 TL artış olacak. İşte; asgari ücret zammıyla birlikte hayatımda değişecekler!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 16:55Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 16:55