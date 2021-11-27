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Haberler Galeri Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!

Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için görüşmelere sayılı günler kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile asgari ücret belirlenecek. Belirlenecek bu ücret aynı zamanda çalışanların alacağı diğer yan hakları da etkileyecek. Asgari ücret zammıyla çalışanın brüt ücreti artacak. Yüzde 30 formülüne göre kıdem tazminatı tavanında 2,998 TL artış olacak. İşte; asgari ücret zammıyla birlikte hayatımda değişecekler!

Giriş Tarihi: 27.11.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 16:55
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Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!

Yüzde 30 formülüne göre çalışanların kazancı 2,998 TL artacak! Her yıl asgari ücrete yapılan zamla birlikte, hem çalışma hayatındaki kişilerin hem de sosyal destek alan milyonların kazancı artıyor. Birçok ücreti de doğrudan etkileyecek asgari ücrette zam oranının ne kadar olacağı şimdiden merak ediliyor. Asgari ücrette yüzde 30 zam miktarı gün geçtikçe öne çıkıyor. Bu zamma göre; işçilerin kıdem tazminatı tavanı 2,998 TL yükselecek ve 11 bin TL olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek bir seviyede olması konusunda Türk-İş'le uzlaşı içinde olduklarını ifade etti. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi gibi bütün çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek.

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Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Bakan Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı. Bakan Bilgin, ilk toplantının Bakanlık ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ifade etti.

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Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!

Türk-İş düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" eğitim seminerine katılan Bakan Bilgin, asgari ücret konusunu uzlaşıyla çözmek istediklerini söyledi. Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret konusundaki tavrının çok açık olduğunu belirterek, "Emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış.

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Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!

Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz" diye konuştu.