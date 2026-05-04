Orta Doğu'da savaş ihtimali piyasaları sarstı! Altın ve petrol fiyatlarında beklenti ne yönde?
Orta Doğu’da enerji koridorları üzerinde büyük bir satranç oynanırken, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda operasyon başlatılacağını açıklaması küresel piyasalarda tedirginlikle karşılandı. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Ekonomist Üzeyir Doğan, olası harekat durumunda altın ve petrol fiyatlarının Türkiye'ye yansımalarını değerlendirdi. Doğan altında yükselişin öngörüldüğünü belirterek yatırımcılara temkinli olmaları çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın ablukasının ardından gemilerin geçişine yönelik operasyon başlatılacağını küresel piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Trump Özgürlük Projesi adı altında harekatın pazartesi günü başlayacağını belirtmesi altın ve petrol fiyatlarına nasıl yansır? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Ekonomist Üzeyir Doğan, savaşın yeniden başlaması durumunda piyasalara yansımasını değerlendirdi.
DÜNYA PASTASI BÜYÜYOR: TÜRKİYE'NİN PAYI İKİ KAT ARTMIŞ DURUMDA
Türkiye ekonomisinin son 20 yıldaki büyüme performansına dair rakamsal gerçekleri paylaşan Üzeyir Doğan, dünya pastasındaki dilimimizin büyüdüğünü tescilledi. Üzeyir Doğan, "Yıllardır Türkiye ekonomisinde bir büyüme var, bunu net bir şekilde görüyoruz. 2001 yılında Türkiye ekonomisinin dünya gayrisafi yurt içi hasılasından aldığı pay yüzde 0,6 idi. Bugün hem dünyadaki pasta büyüdü hem de Türkiye'nin bu pastadan aldığı dilim büyüdü. 2024 verileriyle bu pay yaklaşık yüzde 1,20 seviyelerindeydi, muhtemelen 2025 verileriyle yüzde 1,30'lara çıkacak. Türkiye'nin dünya pastasından aldığı dilim iki kat arttı." ifadelerini kullandı. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye'nin dünyada 10. sırada olduğunu hatırlatan Doğan, bu büyümenin neden tabana yayılmadığına dair de çarpıcı tespitlerde bulundu.
ENFLASYON DÜŞMEDEN FAİZ İNDİRİMİ BİR "BALON" OLUŞTURUR
Faiz ve enflasyon dengesine ilişkin kritik uyarılarda bulunan Üzeyir Doğan, "Eğer enflasyonu düşürebilirsek, ki en son noktada kilitlendiğimiz yer orası, ve bunun paralelinde faizleri düşürebilirsek Türkiye'nin ekonomik büyümesini hızlandırması için ciddi bir alanı var. Ama önce enflasyonu düşürmek kaydıyla faizleri düşürmeliyiz. Geçmişte yaptığımız gibi enflasyon yüksekken düşük faize geçecek olursak bu yine bir balon oluşturur, buna dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ALTINDA YÜKSELİŞ BORSADA NEGATİF TABLO
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve küresel savaş tamtamlarının gölgesinde piyasaların yarınki açılışına dair öngörülerini paylaşan Üzeyir Doğan, yatırımcıyı temkinli olmaya çağırdı. Üzeyir Doğan, "Piyasalarda bir miktar negatif bir görüntü oluşacak gibi gözüküyor. Altında hafif yükseliş göreceğiz muhtemelen pazartesi günkü açılışlarda. Borsalar tarafında bir miktar negatif tablo olabilir ama müzakerelerin devam edeceğine yönelik beklenti en azından çok ciddi olumsuzluklar getirmiyor. Ateşkesin bozulması en kötü senaryo olur, inşallah onunla karşılaşmayız." sözleriyle piyasanın nabzını tuttu. Doğan, Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimalinin ve müzakerelerin devam etmesinin bir umut ışığı olduğunu ancak piyasalarda bir süre daha gelgitlerin yaşanacağını belirtti.