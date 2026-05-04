ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın ablukasının ardından gemilerin geçişine yönelik operasyon başlatılacağını küresel piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Trump Özgürlük Projesi adı altında harekatın pazartesi günü başlayacağını belirtmesi altın ve petrol fiyatlarına nasıl yansır? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Ekonomist Üzeyir Doğan, savaşın yeniden başlaması durumunda piyasalara yansımasını değerlendirdi.

DÜNYA PASTASI BÜYÜYOR: TÜRKİYE'NİN PAYI İKİ KAT ARTMIŞ DURUMDA

Türkiye ekonomisinin son 20 yıldaki büyüme performansına dair rakamsal gerçekleri paylaşan Üzeyir Doğan, dünya pastasındaki dilimimizin büyüdüğünü tescilledi. Üzeyir Doğan, "Yıllardır Türkiye ekonomisinde bir büyüme var, bunu net bir şekilde görüyoruz. 2001 yılında Türkiye ekonomisinin dünya gayrisafi yurt içi hasılasından aldığı pay yüzde 0,6 idi. Bugün hem dünyadaki pasta büyüdü hem de Türkiye'nin bu pastadan aldığı dilim büyüdü. 2024 verileriyle bu pay yaklaşık yüzde 1,20 seviyelerindeydi, muhtemelen 2025 verileriyle yüzde 1,30'lara çıkacak. Türkiye'nin dünya pastasından aldığı dilim iki kat arttı." ifadelerini kullandı. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye'nin dünyada 10. sırada olduğunu hatırlatan Doğan, bu büyümenin neden tabana yayılmadığına dair de çarpıcı tespitlerde bulundu.