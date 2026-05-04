Altın mevduatında rekor artış: En çok altın hangi ilde? İl il dağılım belli oldu

Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı yüzde 15,6'ya yükselirken, en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) mart sonu itibarıyla toplulaştırılmış bankacılık istatistiklerini içeren Fintürk verilerine göre, yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3,6 oranında net 928 milyar 600 milyon lira artarak 26 trilyon 478 milyar 500 milyon liraya yükseldi.

Toplam mevduatın 16 trilyon 165 milyar liralık kısmı Türk lirası cinsinden, 10 trilyon 313 milyar 500 milyon liralık bölümü ise döviz tevdiat hesaplarından (DTH) oluştu. Döviz mevduatının 4 trilyon 136,4 milyar liralık bölümünü altın mevduatı, 6 trilyon 177,1 milyar liralık kısmını ise dolar, euro ve diğer döviz cinsinden hesaplar oluşturdu.

İlk çeyrekte TL mevduat yalnızca yüzde 0,6 oranında, yani 97,8 milyar lira arttı. Aynı dönemde altın mevduatı yüzde 21,5 oranında 733,2 milyar lira büyüdü. Diğer döviz mevduatı ise yüzde 1,6 oranında 97,7 milyar lira artarken, toplam döviz mevduatındaki nominal büyüme yüzde 8,8 oldu.

ALTIN MEVDUATININ PAYI YÜKSELİYOR

Altın mevduatının toplam yurt içi mevduat içindeki payı 2025 sonunda yüzde 13,3 seviyesindeyken, Mart 2026 itibarıyla yüzde 15,6'ya çıktı. Bir yıl önce yüzde 9 seviyesinde olan bu oran, altına yönelimin hızlandığını ortaya koydu.

Enflasyondan arındırıldığında tablo daha da dikkat çekti. İlk üç ayda TÜFE bazında yüzde 10,04'lük enflasyona göre TL mevduat reel olarak yüzde 8,6, diğer döviz mevduatı yüzde 7,7 daralırken, altın mevduatı reel olarak yüzde 10,5 büyüdü.

Yıllık bazda ise nominal olarak TL mevduat yüzde 27,2, altın mevduatı yüzde 132,3, diğer döviz mevduatı yüzde 18,2 arttı. Yüzde 30,87'lik yıllık enflasyondan arındırıldığında TL mevduat reel olarak yüzde 2,8 daralırken, diğer dövizlerde yüzde 9,7 düşüş, altın mevduatında ise yüzde 77,5 ile dikkat çekici bir artış yaşandı.

ALTIN MEVDUATI İSTANBUL'DA TOPLANDI

İl bazında altın mevduatı hacminde İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı. İstanbul'da toplam altın mevduatı 1 trilyon 467,2 milyar liraya ulaşırken, bunun 1 trilyon 307,7 milyar lirası gerçek kişilere ait oldu. İstanbul, toplam altın mevduatının yüzde 35,5'ini oluşturdu.

Ankara 475,4 milyar lira, İzmir ise 245,7 milyar lira ile İstanbul'u takip etti. Üç büyük ildeki toplam altın mevduatı, Türkiye genelinin yüzde 52,9'unu oluşturdu.

Bu illeri 143,2 milyar lira ile Antalya, 128,9 milyar lira ile Bursa ve 96 milyar lira ile Kocaeli izledi. Konya 79,2 milyar, Adana 68,4 milyar, Mersin 66,2 milyar ve Muğla 65,3 milyar lira ile en çok altın mevduatına sahip ilk 10 il arasında yer aldı. İlk 10 ildeki toplam altın mevduatı 2 trilyon 836,3 milyar liraya ulaşarak toplamın yüzde 68,6'sını oluşturdu.

MEVDUATTA ALTININ PAYI EN YÜKSEK İLLER

İllerin toplam mevduatı içinde altın mevduatının payına bakıldığında Rize ilk sırada yer aldı. Rize'de toplam 55,6 milyar liralık mevduatın 23,4 milyar lirası altın mevduatından oluştu ve bu oran yüzde 42,2'ye ulaştı. Bunun 15,4 milyar lirası gerçek kişilere, 8,4 milyar lirası tüzel kişilere ait oldu.

Rize'yi yüzde 36,5 ile Malatya ve Çankırı izledi. Malatya'da 106,8 milyar liralık mevduatın 39 milyar lirası, Çankırı'da ise 24,1 milyar liralık mevduatın 8,8 milyar lirası altın hesaplarında yer aldı.

Kırıkkale yüzde 35,6, Elazığ yüzde 34,3, Kütahya yüzde 34, Bingöl yüzde 33,8, Artvin yüzde 33,4, Bayburt yüzde 32,6 ve Karabük yüzde 32,5 ile ilk 10'da yer aldı.

ALTIN PAYI EN DÜŞÜK İLLER

Altın mevduatının toplam mevduat içindeki payının en düşük olduğu il İstanbul oldu. İstanbul'da bu oran yüzde 12 seviyesinde kaldı. Ankara yüzde 12,4 ile İstanbul'u takip etti.

Gaziantep yüzde 14,1, Tunceli yüzde 15,3, Hatay yüzde 16,9, Antalya yüzde 17,1, Şırnak yüzde 17,3, Adana yüzde 17,5 ve İzmir yüzde 17,6 ile altın payı en düşük iller arasında yer aldı.

TÜRKİYE MEVDUAT HESAPLARI DAĞILIMI (MART 2026)

Kalem Tutar (TL)
Toplam mevduat 26,478 trilyon
TL mevduat 16,165 trilyon
Döviz mevduat 10,313 trilyon
Altın mevduatı 4,136 trilyon
Diğer döviz 6,177 trilyon
Altının payı %15,6
ALTIN MEVDUAT HESAPLARI EN YÜKSEK İLLER

İl Tutar (TL)
İstanbul 1,467 trilyon
Ankara 475,4 milyar
İzmir 245,7 milyar
Antalya 143,2 milyar
Bursa 128,9 milyar
Kocaeli 96 milyar
Konya 79,2 milyar
Adana 68,4 milyar
Mersin 66,2 milyar
Muğla 65,3 milyar
MEVDUATTA ALTIN PAYI EN YÜKSEK İLLER

İl Oran
Rize %42,2
Malatya %36,5
Çankırı %36,5
Kırıkkale %35,6
Elazığ %34,3
Kütahya %34
Bingöl %33,8
Artvin %33,4
Bayburt %32,6
Karabük %32,5
ALTIN PAYI EN DÜŞÜK İLLER

İl Oran
İstanbul %12
Ankara %12,4
Gaziantep %14,1
Tunceli %15,3
Hatay %16,9
Antalya %17,1
Şırnak %17,3
Adana %17,5
İzmir %17,6

BÜYÜK ŞEHİRLERDE ALTIN PAYI NEDEN DAHA DÜŞÜK?

Ekonomik merkezlerde mevduatın çeşitliliği ve kurumsal hesapların ağırlığı, altının toplam içindeki payını düşürüyor. Özellikle kamu ve ticari mevduatların yoğunluğu, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde altın oranını sınırlayan başlıca etkenler arasında yer alıyor.

