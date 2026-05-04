Altın mevduatında rekor artış: En çok altın hangi ilde? İl il dağılım belli oldu

Yıllık bazda ise nominal olarak TL mevduat yüzde 27,2, altın mevduatı yüzde 132,3, diğer döviz mevduatı yüzde 18,2 arttı. Yüzde 30,87'lik yıllık enflasyondan arındırıldığında TL mevduat reel olarak yüzde 2,8 daralırken, diğer dövizlerde yüzde 9,7 düşüş, altın mevduatında ise yüzde 77,5 ile dikkat çekici bir artış yaşandı.

ALTIN MEVDUATI İSTANBUL'DA TOPLANDI İl bazında altın mevduatı hacminde İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı. İstanbul'da toplam altın mevduatı 1 trilyon 467,2 milyar liraya ulaşırken, bunun 1 trilyon 307,7 milyar lirası gerçek kişilere ait oldu. İstanbul, toplam altın mevduatının yüzde 35,5'ini oluşturdu.

Ankara 475,4 milyar lira, İzmir ise 245,7 milyar lira ile İstanbul'u takip etti. Üç büyük ildeki toplam altın mevduatı, Türkiye genelinin yüzde 52,9'unu oluşturdu.

Bu illeri 143,2 milyar lira ile Antalya, 128,9 milyar lira ile Bursa ve 96 milyar lira ile Kocaeli izledi. Konya 79,2 milyar, Adana 68,4 milyar, Mersin 66,2 milyar ve Muğla 65,3 milyar lira ile en çok altın mevduatına sahip ilk 10 il arasında yer aldı. İlk 10 ildeki toplam altın mevduatı 2 trilyon 836,3 milyar liraya ulaşarak toplamın yüzde 68,6'sını oluşturdu.