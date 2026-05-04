Altın mevduatında rekor artış: En çok altın hangi ilde? İl il dağılım belli oldu
Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı yüzde 15,6'ya yükselirken, en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) mart sonu itibarıyla toplulaştırılmış bankacılık istatistiklerini içeren Fintürk verilerine göre, yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3,6 oranında net 928 milyar 600 milyon lira artarak 26 trilyon 478 milyar 500 milyon liraya yükseldi.
Toplam mevduatın 16 trilyon 165 milyar liralık kısmı Türk lirası cinsinden, 10 trilyon 313 milyar 500 milyon liralık bölümü ise döviz tevdiat hesaplarından (DTH) oluştu. Döviz mevduatının 4 trilyon 136,4 milyar liralık bölümünü altın mevduatı, 6 trilyon 177,1 milyar liralık kısmını ise dolar, euro ve diğer döviz cinsinden hesaplar oluşturdu.
İlk çeyrekte TL mevduat yalnızca yüzde 0,6 oranında, yani 97,8 milyar lira arttı. Aynı dönemde altın mevduatı yüzde 21,5 oranında 733,2 milyar lira büyüdü. Diğer döviz mevduatı ise yüzde 1,6 oranında 97,7 milyar lira artarken, toplam döviz mevduatındaki nominal büyüme yüzde 8,8 oldu.
ALTIN MEVDUATININ PAYI YÜKSELİYOR
Altın mevduatının toplam yurt içi mevduat içindeki payı 2025 sonunda yüzde 13,3 seviyesindeyken, Mart 2026 itibarıyla yüzde 15,6'ya çıktı. Bir yıl önce yüzde 9 seviyesinde olan bu oran, altına yönelimin hızlandığını ortaya koydu.
Enflasyondan arındırıldığında tablo daha da dikkat çekti. İlk üç ayda TÜFE bazında yüzde 10,04'lük enflasyona göre TL mevduat reel olarak yüzde 8,6, diğer döviz mevduatı yüzde 7,7 daralırken, altın mevduatı reel olarak yüzde 10,5 büyüdü.