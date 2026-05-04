İslam Memiş’ten yatırımcılara ‘altın’ tavsiye: Bugünü fırsat bilen kazanacak

ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın piyasalarında dalgalanmalar sürerken, gözler uzman yorumlarına çevrildi. Fiyatlardaki düşüşün kalıcı olmadığını belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Altın borcu olan, düğün yapacak olan veya alım fırsatı kollayanlar bugünü değerlendirebilir" dedi.

Finans Analisti İslam Memiş, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü katıldığı A Haber canlı yayınında altın, petrol ve borsadaki son fiyatlanmaları değerlendirdi. ABD-İran geriliminin gölgesinde şekillenen altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmayacağını vurgulayan Memiş, yatırımcılar ve altın borcu olanlar için izlenmesi gereken stratejileri paylaştı.

ALTIN PİYASASINDA HAREKETLİ GÜNLER: İSLAM MEMİŞ YATIRIMCILARI UYARDI
KÜRESEL GERİLİMLER PİYASALARI ETKİLİYOR

Haftaya başlarken küresel siyasi atmosferin emtia fiyatları üzerindeki baskısına dikkat çeken İslam Memiş, "Piyasalarda şu anda yine ABD-İran gerilimine bağlı bir fiyatlama var değerli metaller tarafında. Brent petrolün varil fiyatı 115 dolara kadar çıkmıştı, şu an 112-115 dolar aralığında hareket ediyor. Haliyle altın, gümüş ve endüstriyel metaller satıcılı bir haftaya başladı" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇECEK Mİ?

Piyasalardaki güncel rakamları ve beklentilerini sıralayan Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4580 dolar seviyesinde, gram altın ise Kapalıçarşı piyasasında 6670 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons altında bu haftaya özel 4580-4780 dolar aralığını takip edeceğiz. Yarından itibaren tekrar bir toparlanma bekliyoruz. Gram altın tarafında ise 6650-6850 lira aralığı bu hafta radarımızda olacak" sözleriyle öngörülerini aktardı.

"BUGÜNÜ DEĞERLENDİREN KAZANIR"

Düşüşlerin kalıcı olmayacağını vurgulayan Memiş, "Bu hafta altın satma ihtiyacı olan yatırımcı önümüzdeki günleri bekleyebilir. Ancak altın borcu olan, düğün yapacak olan veya alım fırsatı kollayanlar bugünü değerlendirebilir. Çünkü piyasalarda her gün farklı bir haber akışı geliyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz, yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor" dedi.

BORSA, DÖVİZ VE GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Piyasaların genel görünümüne de değinen Memiş, "Borsa 14 bin 440 puan seviyesinde daha stabil ve yatay bir seyirde. Burada 14 bin 650 ve 14 bin 800 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Döviz kurları enflasyon verisi sonrası oldukça sakin. Gümüş tarafında ise 74 dolar seviyesi var, burada da 82 dolar direncini izlemeye devam edeceğiz" diyerek piyasalardaki son durumu özetledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (4 MAYIS 2026)

Öte yandan gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 6 bin 708 liradan tamamladı.

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü gram altın, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,57 azalışla 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 700 liradan satılıyor. Altının onsu, önceki kapanışının yaklaşık yüzde 0,4 altında 4 bin 595 dolardan işlem görüyor.

