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ALTIN fiyatlarında seyir ne yönde olur? Piyasaların gözü FED'in faiz kararında! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi... Noel uyarısı

Son dakika ALTIN haberi... Piyasaların gözü FED'in faiz kararında. Altının seyri ne olur? Yükselir mi düşer mi? Dövizde hareketlilik ne durumda? ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı piayasaları etkileyecek mi? Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek? Kapalıçarşı'da son durum ne? GRAM ALTIN ne kadar oldu? Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ve Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:42
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ALTIN fiyatlarında seyir ne yönde olur? Piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi... Noel uyarısı

FED Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Peki piyasaların beklentisi ne yönde? FED'in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Kapalıçarşı'da son durum ne? Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTIN fiyatlarında seyir ne yönde olur? Piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi... Noel uyarısı

"YÜKSELİŞ EĞİLİMİNE GİRDİ"

Altın fiyatları şu anda yükseliş eğilimine girdi. Yarın önce enflasyon rakamı var ABD'nin bir önceki düşük gelmişti bu seferki aynı bile gelse bence altını destekleyecektir.

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ALTIN fiyatlarında seyir ne yönde olur? Piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi... Noel uyarısı

Çünkü bu petrolün 90 dolardan 70 dolara kadar gelmesi, enflasyonun yükselmesine engel olmuş oldu. Asıl Çarşamba günü FED'in faizleri 0,50 artırıp arkasından yumuşatacağı anlamına gelecek bu.

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ALTIN fiyatlarında seyir ne yönde olur? Piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi... Noel uyarısı

O da altında 1.780'leri dip yapacak yakın zamanda 780 – 770 seviyesinde 835'e kadar bir hareketlenme görebiliriz yarın enflasyon düşük geldiği taktirde. Çünkü altının uzun vadede yönü yukarı gözüküyor. Onun için düşüşleri alış olarak kullanacak piyasalar.

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ALTIN fiyatlarında seyir ne yönde olur? Piyasaların gözü FED’in faiz kararında! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi... Noel uyarısı

"ALIM YAPILABİLİR"

Bugün altının gramına baktığın zaman 1.085 seviyesinde işlem görüyor. Talebin devam ettiği anlamına geliyor. Altın gram olarak 1.070 – 60 seviyesine gelirse oralardan alım yapılabilir.