ALTIN fiyatlarında seyir ne yönde olur? Piyasaların gözü FED'in faiz kararında! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi... Noel uyarısı

Son dakika ALTIN haberi... Piyasaların gözü FED'in faiz kararında. Altının seyri ne olur? Yükselir mi düşer mi? Dövizde hareketlilik ne durumda? ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı piayasaları etkileyecek mi? Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek? Kapalıçarşı'da son durum ne? GRAM ALTIN ne kadar oldu? Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ve Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.