Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı

Birçok kalem altında sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde belirli şartların taşınması halinde gerçekleştirilen sosyal destek ödemelerinden bir tanesi de SED yardımı. Gelir düzeyi düşük çocuklu ailelere yönelik gerçekleştirilen SED yardımı ile 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. İhtiyacı olan ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme çabalarının desteklenmesi ve bu süreçte çocukların zarar görmeden ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan SED yardımı ödemelerinin detaylarını yazımızda ele aldık.