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Haberler Galeri Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı

Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı

Birçok kalem altında sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde belirli şartların taşınması halinde gerçekleştirilen sosyal destek ödemelerinden bir tanesi de SED yardımı. Gelir düzeyi düşük çocuklu ailelere yönelik gerçekleştirilen SED yardımı ile 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. İhtiyacı olan ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme çabalarının desteklenmesi ve bu süreçte çocukların zarar görmeden ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan SED yardımı ödemelerinin detaylarını yazımızda ele aldık.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:25
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Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı

Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan çocuklu ailelere, şartların taşınması halinde 1.259 TL destek ödemesi yapıyor. Çocuklarının masraflarını karşılamakta zorlanan ailelere sosyal destek ödemesi yapan Bakanlık, başvuru sürecine ilişkin detayları açıkladı. İşte haberin ayrıntıları...

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Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı

2022 SED YARDIMI NE KADAR?

SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor.

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Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

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Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı

EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

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Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı

SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?

* Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.