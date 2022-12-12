Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...

Amasya TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı şimdiden araştırılmaya başladı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla sürerken vatandaşlar ev sahibi olmak istedikleri evlerin hak sahiplerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 13 Aralık tarihinde TOKİ Amasya kura çekilişleri saat 10:00'da başlayacak. Peki TOKİ Amasya kura isim listesi nereden, nasıl öğrenilir?