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Haberler Galeri Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...

Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...

Amasya TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı şimdiden araştırılmaya başladı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla sürerken vatandaşlar ev sahibi olmak istedikleri evlerin hak sahiplerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 13 Aralık tarihinde TOKİ Amasya kura çekilişleri saat 10:00'da başlayacak. Peki TOKİ Amasya kura isim listesi nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:39
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Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...

Amasya TOKİ kuraları 13 ARalık itibarıyla çekilmeye başlanacak. Toplamda 8 ilçede gerçekleşecek kura çekimiyle beraber hak sahipleri belli olacak. Amasya'da 1.150 konut; Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Taşova, Merkez, Suluova, Ziyaret, Merzifon ilçelerinde inşaa edilecek. Peki TOKİ Amasya kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Amasya kura çekimi ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...

TOKİ AMASYA CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişlerini mevcut youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlıyor. Kura çekimi başladığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...

AMASYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Amasya'da inşaa edilecek toplam 1.150 konutun kura çekimi 13 Aralık saat 10:00'da gerçekleşecek.

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Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

*Göynücek-125

*Gümüşhacıköy-100

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Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...

*Hamamözü-157

*Merkez-180