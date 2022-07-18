Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika indirim haberleri geliyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorin grubunda indirim uygulanmıştı. Brent petrol fiyatında yaşanana değişimler, akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Sektör yetkilileri tarafından aktarılan bilgiye göre, benzin grubunda indirim yapılacağı öğrenildi. Öte yandan Bakan Nebati akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek? 18 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.07.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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