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Haberler Galeri Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika indirim haberleri geliyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorin grubunda indirim uygulanmıştı. Brent petrol fiyatında yaşanana değişimler, akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Sektör yetkilileri tarafından aktarılan bilgiye göre, benzin grubunda indirim yapılacağı öğrenildi. Öte yandan Bakan Nebati akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek? 18 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 11:21
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Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika... Benzin indirimi ne zaman? Cuma günü 102,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, yeni hafta 102,69 dolardan başladı. Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Güncel akaryakıt fiyatları ve benzin indirimi hakkında detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek? 18 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

19 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

18 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 23.67 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

18 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 23.78 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

18 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 23.78 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL