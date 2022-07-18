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Haberler Galeri EYT'de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022'de çıkacak mı?

EYT'de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022'de çıkacak mı?

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilik için yaş şartını bekleyen EYT'liler, yeni düzenlemenin son durumunu araştırıyor. EYT konusunda birçok formül konuşulurken, emeklilik hesaplamasının nasıl yapılacağı da gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.07.2022 12:31
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EYT’de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022’de çıkacak mı?

EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda birçok formül öne çıkıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin çözüme kavuşmasının ardından sözleşmeli personel ve EYT için çalışmalar başladı. EYT için 7 formül öne çıkarken, söz konusu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022’de çıkacak mı?

EYT'DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

EYT'lilere emeklilik yolu açılıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı sonrası sözleşmeli memurlara kadro meselesi ve EYT düzenlemesi için çalışmalar başladı.

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EYT’de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022’de çıkacak mı?

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kamudaki sözleşmelilere yönelik çalışmanın Ekim'de tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi planlanırken, EYT hazırlıklarının da en geç Aralık'ta tamamlanması bekleniyor.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül konuşuluyor:

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EYT’de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022’de çıkacak mı?

KISMİ EMEKLİLİĞE YENİ İMKAN

Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Yapılacak düzenlemeyle, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

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EYT’de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022’de çıkacak mı?

20-25 YIL ÇALIŞMA KRİTERİ

Gündeme gelen bir başka formül ise emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamalarını içeriyor.

Burada emekli aylığı bağlanabilmesi için aranacak şartlar, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamak, kadınlar için 20 yıl yani 7200 prim gününü, erkekler için ise 25 yıl yani 9 bin gün primi tamamlamak olacak.

Bu şartı tamamlayan EYT'liler, söz konusu formül hayata geçerse yaşa bakılmadan emekli olabilecek.