18 Temmuz 2022, Pazartesi
EYT'de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022'de çıkacak mı?
EYT ne zaman çıkacak? Emeklilik için yaş şartını bekleyen EYT'liler, yeni düzenlemenin son durumunu araştırıyor. EYT konusunda birçok formül konuşulurken, emeklilik hesaplamasının nasıl yapılacağı da gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 12:31
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