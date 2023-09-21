Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor

İKİ İHTİMAL

Yine Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasaların genel kanısı 500 ya da 700 baz puanlık bir faiz artırımı yapacağı yönünde.

İki ihtimal var ya pas geçerse ya da piyasanın beklentisi doğrultusunda 500 baz puanlık faiz artırımı yaparsa.