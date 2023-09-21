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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Faiz sabit tutuldu. Fed'in kararı sonrası altın fiyatları nasıl seyredecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.09.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 13:39
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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor

ABD Merkez Bankası faizi sabit tuttu, altında fiyat ne olacak? Altın fiyatı yükselir mi düşer mi?

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Karar nasıl etkiler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor

Dün akşam Fed'in faiz kararı vardı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Sürpriz yapmadı. Bununla beraber açıklamalar küresel piyasalar için oldukça önemli oldu.

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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor

Açıklamalardan sonra dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Altın, gümüş, Euro dolar karşısındaki enstrümanlarda da bir gerileme gördük.

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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor

İKİ İHTİMAL

Yine Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasaların genel kanısı 500 ya da 700 baz puanlık bir faiz artırımı yapacağı yönünde.

İki ihtimal var ya pas geçerse ya da piyasanın beklentisi doğrultusunda 500 baz puanlık faiz artırımı yaparsa.