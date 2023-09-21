HaberlerGaleriAltın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor
Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Faiz sabit tutuldu. Fed'in kararı sonrası altın fiyatları nasıl seyredecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.