21 Eylül Canlı Altın Fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar ne kadar olacak?
Gram Altın 1.674 TL, Çeyrek Altın 2.754 TL ve Bilezik 1.574 TL satışa sunuluyor. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken İslam Memiş fiyatların tersine dönerek ikiye katlayacağını dile getirdi. İşte 21 Eylül 2023 canlı altın fiyatları.
Giriş Tarihi: 21.09.2023
14:17 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
14:17
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Dolar kurunda yatay seyir sürerken ONS altın cephesinde kademeli olarak düşüş gözlemlenmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarında bunların son düşüşler olduğunu, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının ikiye katlayabileceğini dile getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
FED kararı sonrası altın fiyatlarını yeniden yönünü yukarı çevireceğini açıkladı ve kısa zamanda gram altın için yeniden 1.800'lü rakamları telaffuz edeceğimizi belirtti. Peki altın bugün Kapalı Çarşıda ne kadar? İşte 21 Eylül 2023 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları….
İSLAM MEMİŞ: 3.500 TL VE ÜZERİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ
"Ons altın 1921 dolarda. 1930 dolar test edildi, geri geldi. Fed'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 - 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında.
Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı.
Gram altın 1660 lira seviyesinde. Fos. 1700 - 1708 lira seviyesinde. 1700 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Bu fiyatlar kalıcı değil.
Fed'e kadar baskı altında kalacak, Fed sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi.
Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu. 2024 yılında ise 2500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3500 ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında."
21 EYLÜL 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI