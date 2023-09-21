21 Eylül Canlı Altın Fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar ne kadar olacak?

İSLAM MEMİŞ: 3.500 TL VE ÜZERİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ

"Ons altın 1921 dolarda. 1930 dolar test edildi, geri geldi. Fed'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 - 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında.

Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı.