Fahiş kira ve ev fiyatları sorun olmaktan çıkacak! Yeni düzenlemeler yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde fahiş şekilde artan kira ve ev fiyatları ile ilgili kalıcı çözümler için alınacak önlemleri açıkladı. Bakan Şimşek, "Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" dedi.