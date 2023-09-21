21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fahiş kira ve ev fiyatları sorun olmaktan çıkacak! Yeni düzenlemeler yolda

Fahiş kira ve ev fiyatları sorun olmaktan çıkacak! Yeni düzenlemeler yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde fahiş şekilde artan kira ve ev fiyatları ile ilgili kalıcı çözümler için alınacak önlemleri açıkladı. Bakan Şimşek, "Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 21.09.2023 09:07
  • 1
  • 11
Fahiş kira ve ev fiyatları sorun olmaktan çıkacak! Yeni düzenlemeler yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut fiyatlarını ve kiraları dengeye oturtaracak bir dizi yeni önlemler alınacağını açıkladı.

Bakan Şimşek konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
Temel amacımız, ülkemizin kalkınma sürecini hızlandırmak, küresel değer zincirlerinde yükselmek, dünya ticaretinden daha fazla pay almak ve vatandaşlarımızın refahını artırmaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Fahiş kira ve ev fiyatları sorun olmaktan çıkacak! Yeni düzenlemeler yolda

Hedeflerimize, teşebbüs hürriyeti ve dışa açık serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimseyen bir anlayışla ilerliyoruz.

  • 3
  • 11
Fahiş kira ve ev fiyatları sorun olmaktan çıkacak! Yeni düzenlemeler yolda

GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ
Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamım bozan fiyat hareketleri zaman zaman meydana gelebilmekte ve hükümet olarak söz konusu aksaklıklara yönelik düzenlemeler yapmaktayız.

  • 4
  • 11
Fahiş kira ve ev fiyatları sorun olmaktan çıkacak! Yeni düzenlemeler yolda

Kira artışlarının yüzde 25'i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi... Bu tür tedbirler geçici nitelikte olup piyasayı normal işleyişine doğru sevk etmeyi ve vatandaşlarımızı korumayı amaçlamaktadır.

  • 5
  • 11
Fahiş kira ve ev fiyatları sorun olmaktan çıkacak! Yeni düzenlemeler yolda

SORUN KALICI BÖYLE ÇÖZÜLECEK
Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır.