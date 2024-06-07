Boş eve vergi mi geliyor? Gözler pakete çevrildi | Gayrimenkul, borsa...

Ancak bildiğim bir şey var, eğer GYO'lara vergi istisnası kalkarsa ne sermaye tabana yayılabilir, ne gayrimenkuller menkulkıymetleşebilir, ne de önümüzdeki dönemde hayata geçmeye hazırlanan gayrimenkul sertifikası gündeme gelebilir.

Bir diğer konu da konut kira gelirlerindeki istisna konusu… Biliyorsunuz, elde edilen konut kira gelirlerinin belli bir tutarı (2024 yılı için 33 bin TL'si) gelir vergisinden istisna. Maliye, bu istisnanın kaldırılmasını istiyordu. Öğrendiğim kadarıyla, bu istisnanın kaldırılması kararından vazgeçilmiş…