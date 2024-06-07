Boş eve vergi mi geliyor? Gözler pakete çevrildi | Gayrimenkul, borsa...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından üzerinde çalışıldığı açıklanan vergi paketi sektör temsilcileri tarafından merakla bekleniyor. Gayrimenkul, borsa vb. birçok sektörü kapsayacak olan paket konusunda detaylar henüz belli değil iken Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
11:43 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:43
Gerek sektör temsilcileri gerek yatırımcılar için kritik bir öneme sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan vergi paketinde merakla bekleyiş sürüyor.
Herkesin gündeminde olan vergi paketinde birçok formül üzerinde çalışıldığı öngörülüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuyu köşesinde kaleme aldı.
İşte Güngör'ün o yazısı:
Bu aralar herkesin gündeminde vergi paketi var. Nereye gitseniz, kiminle sohbet etseniz konu dönüp dolaşıp buraya geliyor. Önceki gün gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER'in "Türkiye'de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi" ana temasıyla düzenlediği 1. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'ndeydim. Sektör temsilcileri merakla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı vergi paketini bekliyor.
Çünkü, Maliye bürokrasisi GYO'lara tanınan Kurumlar Vergisi istisnasının kaldırılması konusunda ısrarcı… Gayrimenkul sektörü ve GYO'lar ise istisnanın devam ettirilmesini istiyor. İstisna kalkarsa sermaye piyasasını derinleştirme fonksiyonu olan GYO'ların eskisi gibi rağbet görmeyeceği düşüncesi hakim… O nedenle de çeşitli formüller havada uçuşuyor. Örneğin, konut portföyü olan GYO'larda vergi istisnalarının devam etmesi isteniyor. Bu Anayasa açısından nasıl formüle edilir, bilmiyorum.
Ancak bildiğim bir şey var, eğer GYO'lara vergi istisnası kalkarsa ne sermaye tabana yayılabilir, ne gayrimenkuller menkulkıymetleşebilir, ne de önümüzdeki dönemde hayata geçmeye hazırlanan gayrimenkul sertifikası gündeme gelebilir.
Bir diğer konu da konut kira gelirlerindeki istisna konusu… Biliyorsunuz, elde edilen konut kira gelirlerinin belli bir tutarı (2024 yılı için 33 bin TL'si) gelir vergisinden istisna. Maliye, bu istisnanın kaldırılmasını istiyordu. Öğrendiğim kadarıyla, bu istisnanın kaldırılması kararından vazgeçilmiş…