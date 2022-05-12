Altın fiyatları yükselecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini: Yukarı yönlü hareketler...

"FED 3 KEZ DAHA FAİZ ARTIRIMI YAPACAK"

Yaklaşık 3-4 aydır baskı altında kalıyor. Yani 2 bin dolar seviyesinin altına sarktıktan sonra tekrar toparlanması biraz daha zor olduğunu gözlemliyoruz.

Burada önemli olan faktör 1.800 dolar seviyesinin altına sarkacak mı? Çünkü FED yılsonuna kadar 3 kez daha faiz artırımı yapacak muhtemelen beklentiler o yönde.