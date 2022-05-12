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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar? İslam Memiş'ten flaş altın tahmini: Yukarı yönlü hareketler...

Altın fiyatları yükselecek mi? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar? İslam Memiş'ten flaş altın tahmini: Yukarı yönlü hareketler...

Son dakika altın fiyatları haberi... Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? ABD enflasyonu altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:04
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Altın fiyatları yükselecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini: Yukarı yönlü hareketler...

Altın ve dolar fiyatı üzerinde etkili olan ve piyasaların merakla beklediği ABD'nin Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Dolar / TL kuru ve altın fiyatları yeniden hareketlendi.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini: Yukarı yönlü hareketler...

Altın fiyatlarının ilk tepkisi ne oldu? Altın yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatlarına nasıl yansır? Altın fiyatları düşer mi artar mı? Altın almak için doğru zaman mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş Kapalıçarşı'dan aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altın fiyatları yükselecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini: Yukarı yönlü hareketler...

Altını iki türlü değerlendirmek lazım. Bir ons fiyatı yani uluslararası piyasalardaki değeri bir de gram değeri. Ons altında ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ve ABD Merkez Bankası FED'in para politikasına ilişkin kararları çok etkili oluyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini: Yukarı yönlü hareketler...

"FED 3 KEZ DAHA FAİZ ARTIRIMI YAPACAK"

Yaklaşık 3-4 aydır baskı altında kalıyor. Yani 2 bin dolar seviyesinin altına sarktıktan sonra tekrar toparlanması biraz daha zor olduğunu gözlemliyoruz.

Burada önemli olan faktör 1.800 dolar seviyesinin altına sarkacak mı? Çünkü FED yılsonuna kadar 3 kez daha faiz artırımı yapacak muhtemelen beklentiler o yönde.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş’ten flaş altın tahmini: Yukarı yönlü hareketler...

"YUKARI YÖNLÜ ATAKLAR GÖREBİLİRİZ"

Ancak şu anda 1.850 dolar seviyesinin aşağısına çok da sarkmak istemiyor ons altın ve muhtemelen de tekrar 1.900 dolar seviyesinin üzerinde yukarı yönlü ataklar görebiliriz Dünyada çok düşük olmayan bir altın fiyatı karşımızda olabilir.