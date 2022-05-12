Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum

Kripto para piyasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son günlerde düşüş eğiliminde olan Bitcoin ve kripto paraların geleceği merak ediliyor. Luna Terra'da yüzde 90'ı bulan düşüşün kripto paralarda yön aşağı döndü. Bu gelişmelerin ardından düşüşün ne zaman biteceği ve piyasalardaki son durum araştırılmaya başlandı. Peki, kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? İşte son gelişmeler...