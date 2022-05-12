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Haberler Galeri Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum

Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum

Kripto para piyasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son günlerde düşüş eğiliminde olan Bitcoin ve kripto paraların geleceği merak ediliyor. Luna Terra'da yüzde 90'ı bulan düşüşün kripto paralarda yön aşağı döndü. Bu gelişmelerin ardından düşüşün ne zaman biteceği ve piyasalardaki son durum araştırılmaya başlandı. Peki, kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:04
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Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum

Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve diğer alt coinlerde düşüş devam ediyor. Son günlerde aşağı yönlü hareket eden kripto para piyasasında düşüşün ne zaman sona ereceği merak edilirken, LUNA coin ve Bitcoin hakkında araştırmalar hız kazandı. Kripto para yatırımcıları tarafından konu hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? İşte coin piyasasında son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum

BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin ve Ethereum gibi birçok kripto para biriminde düşüş devam ediyor. Uzmanlar FED'in faiz artırımının kripto para piyasasında deprem yarattığını bildirirken, bazı uzmanlar da Terra LUNA'nın 1 milyar dolara yakın Bitcoin'i elinden çıkarmasının ardından kripto para piyasasında düşüş yaşandığını dile getiriyor.

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Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum

Uzmanlar, kripto para piyasasındaki düşüşün ana sebebi olarak Fed'i ön plana çıkarıyor.

Kripto para piyasasında varlıkların değerleri gerilerken, piyasadaki işlem hacimlerinin de gerilediği görülüyor.

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Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum

Fed'in faizi 50 baz puan artırmasının ardından kısa süreli küçük yükseliş hareketiyle cesaret kazanan yatırımlar bir anda ters hareketle paralarını kaybetmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Haziran ve Temmuz'da faiz artırımlarına devam edileceğini, Fed'in bilançosunu Haziran ayından itibaren daraltmaya başlayacağını açıklaması kripto paralarda buhrana yol açtı.

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Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum

KRİPTO PARALAR NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Enflasyonun azalması, FED'in para sıkılaşmasından vazgeçmesi ve tedarik krizinin bitmesi, kripto paralardaki yükselişin işareti olacak.