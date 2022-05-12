TOKİ'DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...

Başkan Erdoğan tarafından 150 bin sosyal konut yapılacağı müjdesini verdi. Konutlar 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Uygun ödeme fırsatı bulunan ilgili projeden yararlanmak isteyenler sosyal konut başvuruları hakkında detayları merak ediyor. Haziran ayında detayları belli olması beklenen kampanya için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi bekleniyor. Hal böyle olunca, TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?