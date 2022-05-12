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Haberler Galeri TOKİ'DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...

TOKİ'DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...

Başkan Erdoğan tarafından 150 bin sosyal konut yapılacağı müjdesini verdi. Konutlar 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Uygun ödeme fırsatı bulunan ilgili projeden yararlanmak isteyenler sosyal konut başvuruları hakkında detayları merak ediyor. Haziran ayında detayları belli olması beklenen kampanya için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi bekleniyor. Hal böyle olunca, TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 20:34
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TOKİ’DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...

TOKİ 150 bin konut başvurusuna yönelik detaylar dar gelirli vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Edinilen son bilgilere göre, dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

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TOKİ’DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...

TOKİ'DEN FIRSAT! GELİRİ 10 BİN LİRAYI GEÇMEYEN BAŞVURABİLECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

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TOKİ’DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek.

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TOKİ’DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...

Engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak.