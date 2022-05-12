12 Mayıs 2022, Perşembe
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Altın fiyatları yükselecek mi? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar? İslam Memiş'ten flaş altın tahmini: Yukarı yönlü hareketler...
Son dakika altın fiyatları haberi... Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? ABD enflasyonu altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.