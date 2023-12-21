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Haberler Galeri Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...

Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...

Memur zammı 2024 son dakika hesaplandı! 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak ayında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2024 yılına girmeye hazırlanırken, enflasyon beklentileri doğrultusunda memur maaşları yeniden hesaplanıyor. Aralık ayının ilk haftası açıklanan 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları şekillenmeye başladı. Geriye sadece 1 veri kaldı. Yüzde 15'lik zamla birlikte eklenecek enflasyon farkı için yeni ipucu geldi. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan zamlı memur maaşları...

Giriş Tarihi: 21.12.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 16:10
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Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...

"Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi enflasyon farkının yanı sıra yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR!

Ocak ayındaki maaş zammı için geri sayım başlarken, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı konusu büyük bir önem kazanırken, gözler son veri için 3 Ocak tarine çevrildi.

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Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...

5 AYDA FARK NE ÇIKTI?
Enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olarak gerçekleşti.

Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.

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Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...

İŞTE YENİ TAHMİN

Bu veri için 3 Ocak beklenirken, yeni bir ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı verilerine göre, endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak ifade etti.

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Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...

EN AZ 33 BİN 102 TL
Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 38.59 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.74'e,

Ocak zammı da yüzde 50.35'e ulaşacak. Bu oran en düşük maaşı ise memurlarda 22 bin 17 liradan 33 bin 102 liraya çıkaracak. Memur emeklilerinde de en düşük maaş 9 bin 877 liradan 14 bin 850 liraya yükselecek.