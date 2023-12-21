HaberlerGaleriMemura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...
Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...
Memur zammı 2024 son dakika hesaplandı! 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak ayında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2024 yılına girmeye hazırlanırken, enflasyon beklentileri doğrultusunda memur maaşları yeniden hesaplanıyor. Aralık ayının ilk haftası açıklanan 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları şekillenmeye başladı. Geriye sadece 1 veri kaldı. Yüzde 15'lik zamla birlikte eklenecek enflasyon farkı için yeni ipucu geldi. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan zamlı memur maaşları...
Giriş Tarihi: 21.12.2023 16:10Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 16:10