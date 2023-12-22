22 Aralık 2023, Cuma
Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL'nin 32 günlük getirisi hesaplandı!
Mevduat faizi oranları değişti! Nakit birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Öte yandan, TCMB, bankaların mevduat faiz oranlarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bankaların mevduat faiz oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte bankaya yatırılan 300 bin liranın 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 17:30
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