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Haberler Galeri Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL'nin 32 günlük getirisi hesaplandı!

Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL'nin 32 günlük getirisi hesaplandı!

Mevduat faizi oranları değişti! Nakit birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Öte yandan, TCMB, bankaların mevduat faiz oranlarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bankaların mevduat faiz oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte bankaya yatırılan 300 bin liranın 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi...

Giriş Tarihi: 22.12.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 17:30
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Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL’nin 32 günlük getirisi hesaplandı!

"En yüksek faiz veren bankalar listesi" özellikte yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi, nakit birikimlerini en yüksek getiri ile değerlendirmek adına en uygun bankayı seçmeye çalışıyor. İşte, 2023 Aralık ayı güncel mevduat faiz oranları ve 300 bin TL'nin 32 günlük getirisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL’nin 32 günlük getirisi hesaplandı!

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ!

Merkez Bankası, bankaların mevduat faizlerine verdiği ortalama faiz oranlarını yayımladı.

1-3 ay arası mevduata verilen faiz yıllık yüzde 52,17'ye çıktı. Bankalar 1 aya kadar vadeli mevduata ortalama yıllık yüzde 42,17 faiz verirken, bu oran 6 aylık mevduatlar için yüzde 49,63 olarak kaydedildi.

En düşük oran ise 1 yıllık mevduatta 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40,02 seviyesinde.

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Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL’nin 32 günlük getirisi hesaplandı!

Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan gelen müşterilerine daha fazla faiz imkanı sunuyor. Bu faiz oranları da ortalama oranı yükseltiyor.

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Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL’nin 32 günlük getirisi hesaplandı!

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

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Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL’nin 32 günlük getirisi hesaplandı!

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir.