Altın fiyatları düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14 18 22 ayar bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 15 Ocak Çarşamba gününe yükseliş eğilimi ile başladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin savaşa doğru evrilmesi ile tarihi rekor kıran altının gramı 303 TL'yi aşmıştı. Ons altın ise 1611 dolardan döndü. İran'ın beklenildiği kadar sert tepki vermemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise savaşı geri planda tutan açıklamaları piyasaları rahatlattı. Küresel risk eşiğinin düşmesinin ardından güvenli liman kaçışı da azaldı. Bu da altın fiyatlarını yeniden 2019 yılı sonlarındaki seviyeye doğru geriletti. Altının gramı 291 TL'ye kadar çekilirken, ons altın ise 1550 doların altını gördü. Altının ons fiyatı güne 0,34 oranında değerlenerek başlarken, spot altın gram fiyatı 0,46 oranında değerlenerek 294 TL'ye doğru ilerledi. Cumhuriyet altını ise 0,25 oranında değer kaybederek 1961 TL'ye kadar çekildi. Peki, altın fiyatları daha da düşecek mi? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar? 14, 18, 22 ayar bilezik gram fiyatları ne kadar? İşte 15 Ocak 2020 canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





