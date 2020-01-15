370 TL ile 4 bin TL arasında ölüm aylığı! İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu!

Sosyal devlet anlayışı gereğince birçok aylık ödemesi yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 12.5 milyon emekliye maaş veriyor. Bu 12.5 milyon emekli arasında eşini, babasını ya da annesini kaybetmiş kişiler de yer alıyor. Hisse oranına göre yapılan ölüm aylığı ödemelerinden yararlanan yüz binlerce kişi 2020 yılı zammı sonrası oluşan tabloyu merak ediyor. Buna göre en düşük ölüm aylığı 370 TL'ye yükselirken, tavan ödeme ise 4 bin TL'yi aştı. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranınca emekli bayram ikramiyesinden de yararlanıyor. Örneğin yüzde 75 hise ile maaş alan bir kişi bin TL'lik emekli bayram ikramiyesinden 750 TL alıyor. 2020 yılında henüz zamlı ölüm aylığını almamış olan binlerce kişi ödeme tablosunu merak ediyor. Sizler için ahaber.com.tr olarak hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosunu hazırladık. Galerimizde ölüm aylığı şartları, maaş yüzdeleri, maaşın kesilme şartları, yapılabilecek ek başvurular gibi detayları bulabilirsiniz. Ayrıca galerinin sonunda hisse hisse tablo yer almaktadır. Galerinin sonunda ise genel bir tablo bulunmaktadır. İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu ve detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





