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370 TL ile 4 bin TL arasında ölüm aylığı! İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu!

Sosyal devlet anlayışı gereğince birçok aylık ödemesi yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 12.5 milyon emekliye maaş veriyor. Bu 12.5 milyon emekli arasında eşini, babasını ya da annesini kaybetmiş kişiler de yer alıyor. Hisse oranına göre yapılan ölüm aylığı ödemelerinden yararlanan yüz binlerce kişi 2020 yılı zammı sonrası oluşan tabloyu merak ediyor. Buna göre en düşük ölüm aylığı 370 TL'ye yükselirken, tavan ödeme ise 4 bin TL'yi aştı. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranınca emekli bayram ikramiyesinden de yararlanıyor. Örneğin yüzde 75 hise ile maaş alan bir kişi bin TL'lik emekli bayram ikramiyesinden 750 TL alıyor. 2020 yılında henüz zamlı ölüm aylığını almamış olan binlerce kişi ödeme tablosunu merak ediyor. Sizler için ahaber.com.tr olarak hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosunu hazırladık. Galerimizde ölüm aylığı şartları, maaş yüzdeleri, maaşın kesilme şartları, yapılabilecek ek başvurular gibi detayları bulabilirsiniz. Ayrıca galerinin sonunda hisse hisse tablo yer almaktadır. Galerinin sonunda ise genel bir tablo bulunmaktadır. İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu ve detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 10:26
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370 TL ile 4 bin TL arasında ölüm aylığı! İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu!

Ölüm aylığı ödemesinden yüz binlerce kişi yararlanıyor. Eşini kaybedenlere dul aylığı bağlanırken, babasını kaybedenlere ise yetim aylığı bağlanıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler 2020 yılında yapılacak ödemeleri merak ediyor. Ölüm aylıkları 2020 yılında yapılan emekli zamları ile birlikte yükseldi. En düşük ölüm aylığı yüzde 25 hisse için ödeniyor. Bu ödeme 370 TL'yi aşarken, en yüksek ödeme ise 4 bin TL'nin üzerine çıktı. Ölüm aylığı ödemeleri yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 gibi sınırlandırmalar ile ödeniyor. Ölüm aylığı almaya hak kazananlar emekli bayram ikramiyesi gibi ek ödemelerden de yararlanıyor. Ödemeler yine hisse oranında gerçekleşiyor. İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu ve detaylar...

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370 TL ile 4 bin TL arasında ölüm aylığı! İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu!

YÜZDE 6.49 ZAM GELDİ

2019'un temmuz-aralık enflasyonu yüzde 6.49 olarak açıklandı. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlar 2020'nin ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 6.49 zamlı alacak.

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370 TL ile 4 bin TL arasında ölüm aylığı! İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu!

TAVAN 4 BİN TL OLDU

Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artmış olacak. Buna göre de ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 370 liraya yaklaşacak, en yüksek ölüm aylığı ise 4 bin lirayı geçecek. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.

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370 TL ile 4 bin TL arasında ölüm aylığı! İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu!

ANNE VE ÇOCUĞA HİSSELİ ÖDEME

Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

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370 TL ile 4 bin TL arasında ölüm aylığı! İşte hisse hisse ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı tablosu!

EĞİTİM SÜRESİNCE ÖDEME SÜRER

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

ÖDEME TABLOSU HABERİN SONUNDA YER ALMAKTADIR