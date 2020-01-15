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En az 416 TL fark! Zamlı memur maaşları bugün yattı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu?

Ülkemizde 12.5 milyon emekli aylığı alan vatandaş bulunuyor. Emekli aylıkları her yeni yılda zamlanıyor. Türkiye'de uzun yıllardır emekliyi enflasyona ezdirmemek adına fark ödemesi devreye sokulmuş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon üzerinde zam alırken, memurlar enflasyon farkını ek olarak hesaplarında görüyor. Buna göre, 3 aylık enflasyon farkı memurların hesaplarına bugün yattı. En az 416 TL fazla ödeme alan emekliler maaş aldığı bankanın bankamatiklerinden veya şubelerinden nakitlerini alabilecek. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla maaş alırken, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak ve sonrasında maaşlarını alacak. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 09:21
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En az 416 TL fark! Zamlı memur maaşları bugün yattı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu?

Zamlı memur emekli maaşları için beklenen gün geldi. Memur ve memur emeklileri bugün zamlı ilk maaşlarını alacaklar. Memur emeklilerine enflasyon farkı ek olarak verilecek. Maaşlara eklenen 3 aylık fark en az 416 TL olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlar için birkaç gün daha bekleyecek. Zira SSK emeklisi olanlar 17 Ocak itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak itibarıyla ödeme alıyorlar. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar ve ödeme tabloları...

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En az 416 TL fark! Zamlı memur maaşları bugün yattı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu?

3 AYLIK FARK 416 TL

Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

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En az 416 TL fark! Zamlı memur maaşları bugün yattı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

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En az 416 TL fark! Zamlı memur maaşları bugün yattı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı.

En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

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En az 416 TL fark! Zamlı memur maaşları bugün yattı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu?

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.