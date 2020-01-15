En az 416 TL fark! Zamlı memur maaşları bugün yattı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu?

Ülkemizde 12.5 milyon emekli aylığı alan vatandaş bulunuyor. Emekli aylıkları her yeni yılda zamlanıyor. Türkiye'de uzun yıllardır emekliyi enflasyona ezdirmemek adına fark ödemesi devreye sokulmuş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon üzerinde zam alırken, memurlar enflasyon farkını ek olarak hesaplarında görüyor. Buna göre, 3 aylık enflasyon farkı memurların hesaplarına bugün yattı. En az 416 TL fazla ödeme alan emekliler maaş aldığı bankanın bankamatiklerinden veya şubelerinden nakitlerini alabilecek. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla maaş alırken, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak ve sonrasında maaşlarını alacak. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2020 maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





