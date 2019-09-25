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Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyon ücreti ne kadar oldu? Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlara uygulanan özel promosyon için birçok banka farklı tutarda teklif veriyor. Peki emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almayı kabul eden emekliler, bir defaya mahsus olmak üzere promosyon almaya hak kazanıyor. İşte, bankaların açıkladığı emekli promosyon ücretleri…
Giriş Tarihi: 25.09.2019 22:57 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 23:00
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