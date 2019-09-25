25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ücreti ne kadar oldu? Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlara uygulanan özel promosyon için birçok banka farklı tutarda teklif veriyor. Peki emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almayı kabul eden emekliler, bir defaya mahsus olmak üzere promosyon almaya hak kazanıyor. İşte, bankaların açıkladığı emekli promosyon ücretleri…

Giriş Tarihi: 25.09.2019 22:57 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 23:00
  • 1
  • 16
Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ücreti için binlerce emekli vatandaş araştırma yapıyor. Bir sefere mahsus olmak üzere promosyon almaya hak kazanan emekliler en iyi teklifi veren bankayı tercih etmek istiyor. Peki emekli promosyon ücreti ne kadar? Bankalar emekli promosyon ücretlerini açıkladı. Promosyon almaya hak kazanmak için, emekli maaşını bir bankadan üç yıl boyunca alma sözü vermek gerekiyor.

İŞTE TÜM BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ!

  • 2
  • 16
Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

  • 3
  • 16
Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

  • 4
  • 16
Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

  • 5
  • 16
Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.