Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ücreti için binlerce emekli vatandaş araştırma yapıyor. Bir sefere mahsus olmak üzere promosyon almaya hak kazanan emekliler en iyi teklifi veren bankayı tercih etmek istiyor. Peki emekli promosyon ücreti ne kadar? Bankalar emekli promosyon ücretlerini açıkladı. Promosyon almaya hak kazanmak için, emekli maaşını bir bankadan üç yıl boyunca alma sözü vermek gerekiyor.

İŞTE TÜM BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ!