Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!

Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde yatırımcıların odak noktası, altının geleceği üzerine yoğunlaşıyor. Bu belirsizlik döneminde güvenli liman olarak görülen altın, yatırımcılarına istikrar sağlama potansiyeli taşıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ile ilgili yol haritasını çizdi. İşte detayları...