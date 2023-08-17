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Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!

Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde yatırımcıların odak noktası, altının geleceği üzerine yoğunlaşıyor. Bu belirsizlik döneminde güvenli liman olarak görülen altın, yatırımcılarına istikrar sağlama potansiyeli taşıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ile ilgili yol haritasını çizdi. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023 09:38
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Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!

Yatırımcıların altın alım-satım kararlarını verirken dikkatli olmaları, piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri ve uzun vadeli bir perspektifle hareket etmeleri önem taşıyor. Bu sebeple altmın yatırımcısı ve vatandaş uzmanları yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının seyrini değerlendirdi. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatlarının ons bazıyla gram bazını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Özellikle ons altın tarafında bir baskılanma bir gerileme son 7 haftadır yaşanıyor.

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Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!

"BASKILANMA SÜRECİ GÖRÜYORUZ"

Özellikle Fed'in tekrar bir faiz artırma olasılığının tekrar piyasalarda yüzde 50 civarında fiyatlanması ons altını baskılarken dolar endeksinin yükselmesine neden oluyor. Uluslararası piyasalarda doların değeri artarken doların karşısındaki bütün yatırım araçlarında bir baskılanma süreci görüyoruz.

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Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!

Ancak 1.890 dolar seviyesi var aşağıda burayı teknik olarak son bir destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdürüyoruz..