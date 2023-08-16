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Haberler Galeri SSK-SGK, Bağkur'a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak....

SSK-SGK, Bağkur'a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verisini yüzde 9,49 olarak açıkladı. Bu veri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak maaş zammı oranına ilişkin ilk veri de elde edilmiş oldu. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen enflasyon artışlarına göre emekli maaşları güncelleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bu güncelleme yapılarak enflasyon zammı uygulanıyor. Ayrıca, ek iyileştirme adı altında ekstra artışlar da mümkün olabiliyor. İşte, kuruşu kuruşuna hesaplı yeni maaşlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 18:01
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SSK-SGK, Bağkur’a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak....

Toplu sözleşme süreci, 6 milyonu aşkın memur için hala devam ediyor. Hükümetin emekli ve memur zam teklifi nihayet açıklandı. Bu süreç, aynı zamanda 2,5 milyonun üzerindeki 65 yaş üstü, engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. 2024 yılının ilk 6 ayı için sunulan zam teklifi yüzde 14 olarak duyuruldu. Bu teklife ek olarak, SSK ve Bağkur emekli maaşlarının artışında belirleyici olan enflasyon verileri de açıklandı. İşte, yeni zamlı maaş tablosu için hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK-SGK, Bağkur’a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak....

Emekliler her yıl düzenli olarak iki kez maaşlarında artış yaşıyor. Bu artışlar, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşiyor.Maaş artışları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor.

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SSK-SGK, Bağkur’a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak....

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor. Refah payı ve taban maaş uygulamaları ile bu oranlar yukarıya çekiliyor.

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SSK-SGK, Bağkur’a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak....

İLK ORAN AÇIKLANDI

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz enflasyon rakamı ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini zamlarla ilgili ipuçlarını da gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

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SSK-SGK, Bağkur’a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak....

Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı. Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak ipuçları da var.