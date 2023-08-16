SSK-SGK, Bağkur'a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verisini yüzde 9,49 olarak açıkladı. Bu veri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak maaş zammı oranına ilişkin ilk veri de elde edilmiş oldu. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen enflasyon artışlarına göre emekli maaşları güncelleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bu güncelleme yapılarak enflasyon zammı uygulanıyor. Ayrıca, ek iyileştirme adı altında ekstra artışlar da mümkün olabiliyor. İşte, kuruşu kuruşuna hesaplı yeni maaşlar!