17 Ağustos 2023, Perşembe
Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...
Temmuz 2023'teki emekli maaşı artışının ardından, sosyal yardım ödemelerindeki yükselişle birlikte, özellikle dul ve yetim aylığı miktarı birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu durum, ailelerin maddi güvencesini sağlama noktasında önemli bir adım olarak öne çıkarken, yeni düzenlemelerle birlikte dul ve yetim aylığı miktarı da güncellenerek daha geniş bir kesimi kapsama alanına alıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 17.08.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 11:25
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