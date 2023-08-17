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Haberler Galeri Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...

Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...

Temmuz 2023'teki emekli maaşı artışının ardından, sosyal yardım ödemelerindeki yükselişle birlikte, özellikle dul ve yetim aylığı miktarı birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu durum, ailelerin maddi güvencesini sağlama noktasında önemli bir adım olarak öne çıkarken, yeni düzenlemelerle birlikte dul ve yetim aylığı miktarı da güncellenerek daha geniş bir kesimi kapsama alanına alıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 11:25
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Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...

Temmuz 2023'teki emekli maaşı artışının ardından, sosyal yardım ödemelerindeki yükselişle birlikte, özellikle dul ve yetim aylığı miktarı birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu durum, ailelerin maddi güvencesini sağlama noktasında önemli bir adım olarak öne çıkarken, yeni düzenlemelerle birlikte dul ve yetim aylığı miktarı da güncellenerek daha geniş bir kesimi kapsama alanına alıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...

Ağustos ayına ait maaşları da önümüzdeki günlerde hesaplarına yatacak. Ancak 2023 Temmuz zammıyla beraber maaşlarda ne gibi değişikliklerin olduğu merak ediliyor.

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Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...

Kimileri eksik maaş aldığını, kimileri yeni zam oranının yansımadığını söylüyor. Kimileri de en düşük aylık konusunu merak ediyor. SGK, 4/A ve 4/B kapsamında gelir ve aylıkların alt sınırını belirledi ve bunu da bir yazı ile duyurdu.

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Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...

Aynı yazıda ölen sigortalıların hak sahiplerinin Temmuz 2023'teki maaş artış oranlarına da detaylı yer verdi. Buna göre temmuz ayından aralık sonuna kadar maaşlar yüzde 25 oranında artırılacak.

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Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...

EN DÜŞÜK AYLIK 7 BİN 323 TL

İşte Hürriyet'in haberine göre yeni maaşlar. Tabloda, dul ve yetim aylığı alanların, aylığın oranına göre en düşük alacakları tutarlar yer alıyor. Dikkat edilmesi gereken, emekli maaşının bağlandığı ve sigortalının vefat ettiği tarihe göre hak sahiplerinin, yani dul yetimlerin alacağı ölüm aylığı tutarı da değişiyor.