Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları

BRENT PETROL 92 DOLAR SEVİYESİNDE Akaryakıt fiyatlarını etkileyen Brent petrolün varili, 11 Kasım sabahında vadeli işlemlerde 92 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Kasım'da yayımladığı raporda Brent petrolün kasım ve aralık aylarında varil başına ortalama 100 dolar civarında seyretmesini beklediğini açıkladı. EIA, Brent petrolün 2026 yılı ortalama fiyatını 97 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 86 dolar olarak tahmin etti.

BRENT PETROL 91 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin gelişmelerin etkisiyle 12 Kasım Perşembe günü 91 dolar seviyesine geriledi. ABD'nin, müzakerelerin devamı için İran'ın nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin taleplerde bulunduğu belirtilirken, İranlı üst düzey bir yetkili ülkesinin zenginleştirilmiş nükleer malzemelerini teslim etmeyeceğini açıkladı. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD yaptırımlarının kaldırılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi gerektiğini yineledi.

PETROL PİYASALARINDA RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN ETKİSİ Petrol piyasalarında Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırıları, ülkedeki rafineri faaliyetlerini etkiledi. Ekim ayının sonundan bu yana Rusya'nın toplam petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan rafinerilerin faaliyetlerinde aksamalar yaşandı. Suudi Arabistan ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) yaptığı bildirimde, ekim ayında ham petrol üretiminin yüzde 26 arttığını açıkladı.

PETROL FİYATLARINDA 2027 TAHMİNİ ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Kasım'da yayımladığı raporda Brent petrolün kasım ve aralık aylarında varil başına ortalama 100 dolar civarında seyretmesini beklediğini bildirdi. EIA, Brent petrolün 2026 yılı ortalama fiyatını 97 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 86 dolar olarak tahmin etti. Raporda, Orta Doğu'daki üretimin toparlanması ve küresel petrol stoklarının artmasıyla Brent petrolün 2027'nin ikinci çeyreğinde 90 doların altına, son çeyreğinde ise 77 dolara gerileyebileceği öngörüldü.