-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti. Brent petrolün 91 dolar seviyesine gerilemesinin ardından benzine 12 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,40 TL indirim yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 1

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak 12 Kasım Perşembe günü benzine yaklaşık 3,40 TL indirim yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı. İndirimin pompaya yansımasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları yeniden güncellendi.

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 2

BENZİNE 3,40 TL İNDİRİM GELDİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında yaklaşık 3,40 TL indirime gidildi.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,60 TL'den 71,20 TL'ye geriledi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 3

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Benzine yapılan indirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 71,20 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 71,00 TL'ye geriledi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 72,20 TL, İzmir'de ise 72,40 TL olarak güncellendi.

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 4

12 KASIM GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,10 TL

LPG: 50,10 TL

ANKARA

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İZMİR

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

Not: Fiyatlar, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre farklılık gösterebilir.

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 5

11 KASIM GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 74,60 TL
  • Motorin: 95,20 TL
  • LPG: 50,70 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 74,40 TL
  • Motorin: 95,00 TL
  • LPG: 50,10 TL

ANKARA

  • Benzin: 75,60 TL
  • Motorin: 96,30 TL
  • LPG: 50,79 TL

İZMİR

  • Benzin: 75,80 TL
  • Motorin: 96,60 TL
  • LPG: 50,70 TL
Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 6

BRENT PETROL 92 DOLAR SEVİYESİNDE

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen Brent petrolün varili, 11 Kasım sabahında vadeli işlemlerde 92 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Kasım'da yayımladığı raporda Brent petrolün kasım ve aralık aylarında varil başına ortalama 100 dolar civarında seyretmesini beklediğini açıkladı.

EIA, Brent petrolün 2026 yılı ortalama fiyatını 97 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 86 dolar olarak tahmin etti.

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 7

BRENT PETROL 91 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin gelişmelerin etkisiyle 12 Kasım Perşembe günü 91 dolar seviyesine geriledi.

ABD'nin, müzakerelerin devamı için İran'ın nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin taleplerde bulunduğu belirtilirken, İranlı üst düzey bir yetkili ülkesinin zenginleştirilmiş nükleer malzemelerini teslim etmeyeceğini açıkladı.

Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD yaptırımlarının kaldırılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi gerektiğini yineledi.

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 8

PETROL PİYASALARINDA RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN ETKİSİ

Petrol piyasalarında Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırıları, ülkedeki rafineri faaliyetlerini etkiledi. Ekim ayının sonundan bu yana Rusya'nın toplam petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan rafinerilerin faaliyetlerinde aksamalar yaşandı.

Suudi Arabistan ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) yaptığı bildirimde, ekim ayında ham petrol üretiminin yüzde 26 arttığını açıkladı.

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 9

PETROL FİYATLARINDA 2027 TAHMİNİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Kasım'da yayımladığı raporda Brent petrolün kasım ve aralık aylarında varil başına ortalama 100 dolar civarında seyretmesini beklediğini bildirdi.

EIA, Brent petrolün 2026 yılı ortalama fiyatını 97 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 86 dolar olarak tahmin etti.

Raporda, Orta Doğu'daki üretimin toparlanması ve küresel petrol stoklarının artmasıyla Brent petrolün 2027'nin ikinci çeyreğinde 90 doların altına, son çeyreğinde ise 77 dolara gerileyebileceği öngörüldü.

Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 10

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ve döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor.

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyabiliyor.

12 Kasım itibarıyla benzine uygulanan yaklaşık 3,40 TL'lik indirim pompa fiyatlarına yansırken, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik yaşanmadı.

65 yaş üstüne 2027 hesabı! Kaç TL ödenecek? 65 YAŞ ÜSTÜNE 2027 HESABI! KAÇ TL ÖDENECEK?
Önceki Galeri
Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum
Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum
Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı
Sonraki Galeri
Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin