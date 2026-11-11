Akaryakıtta indirim var! Tabelalar yine değişti: 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti. Brent petrolün 91 dolar seviyesine gerilemesinin ardından benzine 12 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,40 TL indirim yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak 12 Kasım Perşembe günü benzine yaklaşık 3,40 TL indirim yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı. İndirimin pompaya yansımasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları yeniden güncellendi.
BENZİNE 3,40 TL İNDİRİM GELDİ
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında yaklaşık 3,40 TL indirime gidildi.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,60 TL'den 71,20 TL'ye geriledi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?
Benzine yapılan indirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 71,20 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 71,00 TL'ye geriledi.
Ankara'da benzinin litre fiyatı 72,20 TL, İzmir'de ise 72,40 TL olarak güncellendi.
12 KASIM GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 71,20 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 71,00 TL
Motorin: 95,10 TL
LPG: 50,10 TL
ANKARA
Benzin: 72,20 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 50,79 TL
İZMİR
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 50,70 TL
Not: Fiyatlar, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre farklılık gösterebilir.
11 KASIM GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 74,60 TL
- Motorin: 95,20 TL
- LPG: 50,70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 74,40 TL
- Motorin: 95,00 TL
- LPG: 50,10 TL
ANKARA
- Benzin: 75,60 TL
- Motorin: 96,30 TL
- LPG: 50,79 TL
İZMİR
- Benzin: 75,80 TL
- Motorin: 96,60 TL
- LPG: 50,70 TL