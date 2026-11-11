Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum
Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından karışık seyrediyor. Ekim ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,4 artması, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımına gideceği beklentilerini güçlendirdi. İşte altın, petrol ve borsalarda son durum...
Küresel piyasalarda ABD'den gelen enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlik piyasalara destek sağlarken, enflasyonun tahminleri aşması ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği endişesi risk iştahını sınırlıyor.
ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3 olan piyasa beklentisini aştı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 0,6 olarak gerçekleşmişti.
Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi, geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.
Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekimde aylık yüzde 0,3 yükseldi. Piyasalarda çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 artması bekleniyordu.
FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARI MERAK EDİLİYOR
Enflasyon verilerinin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceği beklentisi güçlendi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklenenden güçlü gelmesi durumunda daha yüksek oranlı bir faiz artışının değerlendirilebileceğini belirterek, "Bu durumda, aralık ayındaki toplantıda politika faizinde 50 baz puanlık bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise mevcut ekonomik görünüm doğrultusunda en az iki kez daha 25 baz puanlık faiz artışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun öncelikli gündem maddesi olduğunu vurgularken, Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 87 olarak hesaplanıyor. Bununla birlikte 50 baz puanlık artış olasılığı da değerlendiriliyor.