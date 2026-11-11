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Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından karışık seyrediyor. Ekim ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,4 artması, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımına gideceği beklentilerini güçlendirdi. İşte altın, petrol ve borsalarda son durum...

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 1

Küresel piyasalarda ABD'den gelen enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlik piyasalara destek sağlarken, enflasyonun tahminleri aşması ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği endişesi risk iştahını sınırlıyor.

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 2

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3 olan piyasa beklentisini aştı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 0,6 olarak gerçekleşmişti.

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi, geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekimde aylık yüzde 0,3 yükseldi. Piyasalarda çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 artması bekleniyordu.

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 3

FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARI MERAK EDİLİYOR
Enflasyon verilerinin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceği beklentisi güçlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklenenden güçlü gelmesi durumunda daha yüksek oranlı bir faiz artışının değerlendirilebileceğini belirterek, "Bu durumda, aralık ayındaki toplantıda politika faizinde 50 baz puanlık bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 4

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise mevcut ekonomik görünüm doğrultusunda en az iki kez daha 25 baz puanlık faiz artışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 5

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun öncelikli gündem maddesi olduğunu vurgularken, Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 87 olarak hesaplanıyor. Bununla birlikte 50 baz puanlık artış olasılığı da değerlendiriliyor.

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 6

ALTIN VE PETROL FİYATLARINDA HAREKETLİLİK
Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ABD tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken, dolar endeksi 102,2 seviyesine çıktı.

Dün yüzde 2,7 değer kaybederek 4 bin 31 dolara gerileyen altının ons fiyatı, yeni günde tepki alımlarıyla yüzde 0,6 yükselerek 4 bin 54 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 7

Petrol piyasalarında ise ABD ile İran arasındaki diplomatik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar takip ediliyor.

Dün 90 doların altını gördükten sonra 91,5 dolar seviyesinde dengelenen Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde yüzde 1 artışla 92,4 dolara yükseldi.

Analistler, petrol fiyatlarında kalıcı bir gerilemenin ilerleyen aylarda enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini ancak kısa vadede güçlü dolar ve yüksek tahvil faizlerinin piyasalardaki risk iştahını sınırladığını belirtiyor.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE KAPANDI
ABD'de enflasyon baskılarının devam edebileceğine yönelik endişeler, New York borsasında satışları beraberinde getirdi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 8

Nvidia hisseleri, şirket ve üst yöneticisi Jensen Huang hakkında açılan davanın etkisiyle yüzde 5,5 geriledi. CoreWeave hisseleri ise beklentileri aşan bilançosunun ardından piyasa sonrası işlemlerde yüzde 14,8 yükseldi.

ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 9

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR
Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği beklentisiyle günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,69 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 geriledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, faiz artışlarının devam etmesi ihtimalini dışlamadı.

Küresel piyasalarda Fed endişesi! Faizi artıracak mı? İşte altın, petrol ve borsalarda son durum 10

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM
Asya piyasalarında teknoloji şirketlerine yönelik gelişmeler öne çıktı.

CoreWeave'in güçlü bilançosu ve yapay zeka talebine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 geriledi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan kapandı.

Dolar/TL, önceki günü yüzde 0,1 yükselişle 50,2330 seviyesinden tamamlarken, yeni güne bankalararası piyasada 50,2350 seviyesinden başladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanı destek, 11.800 ve 11.900 puanı ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriyor.

Bugün yurt içinde perakende satış verileri, yurt dışında ise Almanya'nın enflasyon rakamları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

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