Dün yüzde 2,7 değer kaybederek 4 bin 31 dolara gerileyen altının ons fiyatı, yeni günde tepki alımlarıyla yüzde 0,6 yükselerek 4 bin 54 dolardan işlem görüyor.

ALTIN VE PETROL FİYATLARINDA HAREKETLİLİK Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ABD tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken, dolar endeksi 102,2 seviyesine çıktı.

Petrol piyasalarında ise ABD ile İran arasındaki diplomatik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar takip ediliyor.

Dün 90 doların altını gördükten sonra 91,5 dolar seviyesinde dengelenen Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde yüzde 1 artışla 92,4 dolara yükseldi.

Analistler, petrol fiyatlarında kalıcı bir gerilemenin ilerleyen aylarda enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini ancak kısa vadede güçlü dolar ve yüksek tahvil faizlerinin piyasalardaki risk iştahını sınırladığını belirtiyor.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE KAPANDI

ABD'de enflasyon baskılarının devam edebileceğine yönelik endişeler, New York borsasında satışları beraberinde getirdi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.