AKARYAKITA ART ARDA İNDİRİM SON DAKİKA! Motorin ve benzin fiyatları yeniden değişecek! 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

Akaryakıta çifte indirim müjdesi az önce geldi. Motorin ve benzin fiyatları yeniden değişiyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Güncel motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Bu noktada araç sahipleri, "Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL" sorusuna yanıt arıyor. Araç sahiplerine yeni müjde son dakika duyuruldu. Mazot fiyatı için bugün 1,30 liralık indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Bir indirim de bu gece yarısı gelecek. Peki, İşte, 4 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları listesi...