AK Parti kurmayları düğmeye bastı! Stokçuya yasak, marketlere yeni şart: Hal Yasası Meclis yolunda

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla hazırlanan Hal Yasası'nda çalışmalar hız kazandı. Ticaret Bakanlığının AK Parti grubuna gönderdiği 9 maddelik taslakta marketlere yerli ürün şartı getirilmesi, üretici örgütlerine yeni destekler sağlanması ve stokçuluk nedeniyle ceza alanlara 3 yıl teşvik yasağı uygulanması öngörülüyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, düzenlemenin öne çıkan ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

Uzun süredir gündemde olan Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı. Dört bakanlığın hazırladığı ve 30 maddeden 9 maddeye düşürülen taslakla tarladan sofraya uzanan süreçte aracıların devreden çıkarılması ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi hedefleniyor. YENİ HAL YASASI GELİYOR! SEBZE VE MEYVE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? Yeni düzenlemeyle yerli ürün satan marketlere vergi teşviki sağlanması, raflarda yerli ürün zorunluluğu getirilmesi ve tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor. Kurallara uymayanlara ise hapis ve idari para cezası getirilmesi planlanıyor. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefleyen düzenlemenin detaylarını A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DESTEK Meclis kulislerindeki son durumu aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "9 maddelik bir taslak üzerinde duruluyor. Aslında bu taslakta kısaltılmış maddeler yer alıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklamalarda bulundu. Bolat, Hal Yasası'na ilişkin taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubuna gönderdiklerini ve şimdi AK Parti grubunda taslak üzerinde çalışma yürütüldüğünü ifade etti" ifadelerini kullandı. Taslakta üretici örgütlerine geniş imkanlar tanındığını belirten Ağaoğlu, "Bu taslakta toptancı hallerinde üretici örgütlerine ayrılan iş yeri oranının yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılması söz konusu. Yine üretici örgütlerine ortaklarının veya üyelerinin mallarının satışına aracılık edebilme imkanı tanınıyor. Zirai ürün bedellerinden gelir vergisi stopajının kaldırılması da taslakta yer alıyor. Ayrıca hal kurmak isteyen üretici örgütlerine bedelsiz olarak Hazine arazisi tahsis edilmesi öngörülüyor" şeklinde konuştu.

ZİNCİRLEME TİCARETE VE DEVİRLERE YASAK Ödemelerin kayıt altına alınması ve hallerdeki spekülatif el değiştirmelerin engellenmesine yönelik maddelere değinen Ağaoğlu, "Ürün bedellerinin bankalar üzerinden ödenmesi de bu taslakta yer alıyor. Komisyoncudan komisyoncuya veya aynı toptancı hali içinde tüccardan tüccara mal alımı, satımı ve devri bu düzenlemeyle yasaklanıyor" dedi.

STOKÇUYA 3 YIL TEŞVİK YASAĞI, YETKİ TİCARET BAKANLIĞINDA Taslakla birlikte cezai yaptırımların ve denetim mekanizmasının değişmesinin öngörüldüğünü vurgulayan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Piyasa bozucu eylemler gibi bazı fiiller için cezalar artırılıyor. Bu düzenlemeyle cezaları uygulama yetkisi de belediyelerden alınarak Ticaret Bakanlığına veriliyor. Stokçuluk gibi bazı eylemlerden ceza alanlar artık 3 yıl süreyle herhangi bir teşvik veya destek alamayacak" açıklamasında bulundu.