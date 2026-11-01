Pazarda 25 markette 100 lira devrine son! Hal Yasası için geri sayım: Bunu yapan aracıya geçit yok
Ticaret Bakanlığının koordinesinde yürütülen Hal Yasası çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında paylaşan TÜSPAF Genel Başkanı Ali Karaca, “Haksız kazanç sağlayan aracıları devreden çıkararak vatandaşlarımızın sebze ve meyveye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.
Uzun süredir gündemde olan Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı. Dört bakanlığın hazırladığı ve 30 maddeden 9 maddeye düşürülen taslakla tarladan sofraya uzanan süreçte aracıların devreden çıkarılması ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi hedefleniyor.
Yeni düzenlemeyle yerli ürün satan marketlere vergi teşviki sağlanması, raflarda yerli ürün zorunluluğu getirilmesi ve tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor. Kurallara uymayanlara ise hapis ve idari para cezası getirilmesi planlanıyor.
Tarladan sofraya uzanan tedarik zincirindeki fahiş fiyat artışlarına ve aracıların elde ettiği haksız kazançlara A Haber canlı yayınında tepki gösteren Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca ise Ticaret Bakanlığı ile yürütülen Hal Yasası çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"AMACIMIZ ARACILARI DEVREDEN ÇIKARMAK"
Hal Yasası çalışmalarını geçen yıldan bu yana Ticaret Bakanlığı ile koordineli şekilde yürüttüklerini belirten Karaca, düzenlemenin temel amacının üreticiyi ve tüketiciyi korumak olduğunu söyledi.
Karaca, "Geçen yıldan beri Ticaret Bakanlığımızla birlikte Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, üreticilerimizin mağduriyetini önlemek ve ürünlerin tarladan şehir merkezlerine ulaşana kadar neden bu kadar pahalandığını ortaya koymak. Tarladaki fiyatlarla tüketiciye sunulan fiyatlar arasında büyük farklar oluşuyor. Bu farkların nedenlerini ve aradaki engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Aracıları devreden çıkararak vatandaşlarımızın sebze ve meyveye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Çalışmaların temel hedefinin haksız kazancı önlemek olduğunu vurgulayan Karaca, "Amacımız, vatandaşlarımızın cebinden haksız kazanç sağlayan aracıları ortadan kaldırmak. Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların en önemli hedeflerinden biri de bu" dedi.
"PAZARDA 25 LİRA OLAN ÜZÜM MARKETTE 100 LİRA"
Pazarcı esnafının üretici ile tüketici arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Karaca, ürünlerin doğrudan üreticiden pazar yerlerine ulaştırılmasının fiyatları düşürdüğünü ifade etti.
Karaca, "Üretici ile tüketici arasındaki en önemli köprü pazarcılardır. Ürünler doğrudan üreticiden pazar yerlerine geldiğinde araya başka aracılar girmiyor. Böylece vatandaşlarımız sebze ve meyveyi daha uygun fiyatlarla alabiliyor. Pazarcı esnafı bedenen çalıştığı ve maliyetleri daha düşük olduğu için ürünleri daha ucuza satabiliyor" diye konuştu.
Marketlerle pazar yerleri arasındaki fiyat farkına üzüm üzerinden örnek veren Karaca, "Pazar yerlerinde 20, 25 veya 30 liraya satılan üzüm, market raflarında 80 ila 100 liraya kadar çıkabiliyor. Bunun nedeni araya giren aracılar. Pazar yerlerinde ise ürünler doğrudan üreticiden geldiği için bu aracılar bulunmuyor" dedi.
Ticaret Bakanlığına çağrıda bulunan Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aracıların devreden çıkarılmasını ve ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını istiyoruz. Bu süreçte pazarcılar köprü görevi üstlenmeli, halciler de kontrol mekanizmasında yer almalı. Marketlerdeki fiyat artışlarının ve üretici fiyatlarıyla raf fiyatları arasındaki büyük farkların denetlenmesi gerekiyor."