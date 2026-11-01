Tarladan sofraya uzanan tedarik zincirindeki fahiş fiyat artışlarına ve aracıların elde ettiği haksız kazançlara A Haber canlı yayınında tepki gösteren Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca ise Ticaret Bakanlığı ile yürütülen Hal Yasası çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni düzenlemeyle yerli ürün satan marketlere vergi teşviki sağlanması, raflarda yerli ürün zorunluluğu getirilmesi ve tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor. Kurallara uymayanlara ise hapis ve idari para cezası getirilmesi planlanıyor.

Uzun süredir gündemde olan Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı. Dört bakanlığın hazırladığı ve 30 maddeden 9 maddeye düşürülen taslakla tarladan sofraya uzanan süreçte aracıların devreden çıkarılması ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi hedefleniyor.

Hal Yasası ile üretici ve tüketici arasındaki aracıların azaltılması hedefleniyor. (Foto: ahaber.com.tr)

"AMACIMIZ ARACILARI DEVREDEN ÇIKARMAK"

Hal Yasası çalışmalarını geçen yıldan bu yana Ticaret Bakanlığı ile koordineli şekilde yürüttüklerini belirten Karaca, düzenlemenin temel amacının üreticiyi ve tüketiciyi korumak olduğunu söyledi.

Karaca, "Geçen yıldan beri Ticaret Bakanlığımızla birlikte Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, üreticilerimizin mağduriyetini önlemek ve ürünlerin tarladan şehir merkezlerine ulaşana kadar neden bu kadar pahalandığını ortaya koymak. Tarladaki fiyatlarla tüketiciye sunulan fiyatlar arasında büyük farklar oluşuyor. Bu farkların nedenlerini ve aradaki engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Aracıları devreden çıkararak vatandaşlarımızın sebze ve meyveye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların temel hedefinin haksız kazancı önlemek olduğunu vurgulayan Karaca, "Amacımız, vatandaşlarımızın cebinden haksız kazanç sağlayan aracıları ortadan kaldırmak. Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların en önemli hedeflerinden biri de bu" dedi.