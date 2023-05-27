27 Mayıs 2023, Cumartesi
Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?
"Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ayın başında yatan ödemeler hakkında son dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama bekleniyor. Sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar ödemelerinin artıp artmayacağını da merak ediyor. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:18
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