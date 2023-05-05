05 Mayıs 2023, Cuma
Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı sosyal yardım paraları yattı mı? T.C Kimlik numaralarına göre...
"Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın ilk 10 gününde yatarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı sosyal yardım paraları yattı mı? T.C Kimlik numaralarına göre...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 21:41
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