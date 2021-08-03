Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

Son dakika... Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu ay sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni sözleşme ile ne kadar zam yapılabileceğini araştırıyor. TÜİK tarafından 2021 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisi ile birlikte kira zammı da belli olacak. Peki, 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...