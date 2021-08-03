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Haberler Galeri Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

Son dakika... Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu ay sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni sözleşme ile ne kadar zam yapılabileceğini araştırıyor. TÜİK tarafından 2021 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisi ile birlikte kira zammı da belli olacak. Peki, 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:44
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Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

Son dakika... Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. Sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, kira zammının ne kadar olacağına yanıt arıyor. Kira zammı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

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Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

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Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.

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Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.