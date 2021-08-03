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Görüşmeler sonrasında emekliye zam fırsatı! Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...

Emekliye 355 TL intibak zammı geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli görüşmeler sonrasında intibak beklentisini dile getirdi. 2000 yılı öncesinde emekli olanlara tanınan intibak düzenlemesinin, 2000 sonrasında emekli olanlar içinde yapılması talep ediliyor. 2021 yılı içerisinde intibak düzenlemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İntibak konusunda son gelişmeleri haberimizde derledik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, emekliye 355 TL intibak zammı geldi mi? Seyyanen...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021 19:36 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 19:36
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Görüşmeler sonrasında emekliye zam fırsatı! Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...

Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İntibak yasası için yapılacak düzenleme uzun yıllardır emeklilerin gündeminde yer alıyor. 2000 sonrasında emekli olanlar, öncesinde olanlar için uygulanan düzenlemenin benzerini kendileri içinde talep ediyor. Talep hayata geçerse emekliye 355 TL'ye yakın zammın yolu açılacak. Vatandaşlar intibak düzenlemesinin 2021 yılında gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüşmeler sonrasında emekliye zam fırsatı! Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...

EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

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Görüşmeler sonrasında emekliye zam fırsatı! Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...

İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

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Görüşmeler sonrasında emekliye zam fırsatı! Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...

HANGİ EMEKLİ NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?

Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

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Görüşmeler sonrasında emekliye zam fırsatı! Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...

EŞİTLİK SAĞLANACAK

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.