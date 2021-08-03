03 Ağustos 2021, Salı
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Görüşmeler sonrasında emekliye zam fırsatı! Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...
Emekliye 355 TL intibak zammı geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli görüşmeler sonrasında intibak beklentisini dile getirdi. 2000 yılı öncesinde emekli olanlara tanınan intibak düzenlemesinin, 2000 sonrasında emekli olanlar içinde yapılması talep ediliyor. 2021 yılı içerisinde intibak düzenlemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İntibak konusunda son gelişmeleri haberimizde derledik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, emekliye 355 TL intibak zammı geldi mi? Seyyanen...
Giriş Tarihi: 03.08.2021 19:36 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 19:36
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