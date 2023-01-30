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A'dan Z'ye EYT REHBERİ! Prim gün sayısı, staj başlangıcı, süreç... Uzman isimler A Haber'de anlattı

Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) beklediği açıklamalar geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konu ile ilgili ayrıntıları anlattı. Akbaşoğlu, "Haftaya Salı ya da Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz." dedi. Peki ilk maaşlar ne zaman? Süreç nasıl işleyecek? Staj başlangıcı kabul edilecek mi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konuyu sıcağı sıcağına değerlendirdi. İşte EYT'de ile ilgili tüm merak edilenler ve yanıtları...

A Haber
Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:33
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A’dan Z’ye EYT REHBERİ! Prim gün sayısı, staj başlangıcı, süreç... Uzman isimler A Haber’de anlattı

Milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren EYT yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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A’dan Z’ye EYT REHBERİ! Prim gün sayısı, staj başlangıcı, süreç... Uzman isimler A Haber’de anlattı

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, detayları anlattı. "EYT'lilere ilk maaş Mart'ta" ifadelerini kullanan Akbaşoğlu, "Haftaya Salı ya da Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz. 5 milyon çalışana dönük tarihi bir düzenlemedir." dedi.

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A’dan Z’ye EYT REHBERİ! Prim gün sayısı, staj başlangıcı, süreç... Uzman isimler A Haber’de anlattı

Ekonomist Muhammet Bayram ve İbrahim Derici, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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A’dan Z’ye EYT REHBERİ! Prim gün sayısı, staj başlangıcı, süreç... Uzman isimler A Haber’de anlattı

Ekonomist Muhammet Bayram: Şu anda yürürlükte prim gün sayısı 5.000 ile 5.975 prim gün sayısına sahip olanlar. Yani biz EYT kanununu konuşurken 5.000 prim gün sayısı ile emekli olunabilir şeklinde konuşmuştuk. Ama burada Sayın Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamada yürürlükteki şu andaki prim gün sayıları dikkate alınacak.

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A’dan Z’ye EYT REHBERİ! Prim gün sayısı, staj başlangıcı, süreç... Uzman isimler A Haber’de anlattı

Sadece yaş şartını ortadan kaldıracağız dedi. Yani kişiler eğer sigortalılık süresini sağladıysa yani kadınlar 20 yıl erkekler 25 yıl ve prim gün sayısını doldurduysa 5.000 ile 5.975 günü sağlayanlar bunlar.