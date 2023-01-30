A'dan Z'ye EYT REHBERİ! Prim gün sayısı, staj başlangıcı, süreç... Uzman isimler A Haber'de anlattı

Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) beklediği açıklamalar geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konu ile ilgili ayrıntıları anlattı. Akbaşoğlu, “Haftaya Salı ya da Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz” dedi. Peki ilk maaşlar ne zaman? Süreç nasıl işleyecek? Staj başlangıcı kabul edilecek mi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konuyu sıcağı sıcağına değerlendirdi.

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