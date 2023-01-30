2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...

Başkan Erdoğan açıklanmasında şu ifadelere yer verdi:

"Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz.