Son dakika: 2021 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2020 Kasım ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.