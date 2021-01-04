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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2021 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? Son dakika: 2021 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Son dakika... Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira arış oranı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verisi ile birlikte 201 Ocak ayı dönemine ilişkin kira zammı belli oldu. Milyonlarca kişinin araştırdığı kira zammı konusunda son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:42
Son dakika... 2021 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmeleri ardından ev sahibi ve kiracıların araştırdığı "kira artış oranı" yeniden gündeme geldi. Bu ay kiralara yapılacak zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Peki, 2021 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
TUİK'in yaptığı bu açıklama ile birlikte 2021 yılında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Bu sene kiracılar yüzde 12.28 oranında zamlı kira ödeyecekler.
2020 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2020 Aralık ayı kira artış oranı şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2020 Kasım ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.